Show de Sandra de Sá e Isabel Fillardis é cancelado devido às chuvas em Campo Grande

Apresentação das cantoras será transferida para o Festival América do Sul

O esperado show de Sandra de Sá e Isabel Fillardis, que ocorreria na noite do último domingo do mês de março (30) durante o Festival Campo Cultural, foi cancelado devido às fortes chuvas na Capital. De acordo com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a apresentação das cantoras será transferida para o Festival América do Sul, que ocorrerá em Corumbá, entre os dias 21 e 25 de maio deste ano.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Sandra de Sá se dirigiu aos fãs, lamentando a situação e prometendo que o show será realizado em uma próxima oportunidade. “Numa próxima vez, nós vamos carimbar esse lance aí”, disse a cantora, que expressou sua decepção com o imprevisto. Isabel Fillardis também se manifestou, lamentando a situação: “Preparei um show lindo para vocês, mas infelizmente não pode acontecer hoje”.

Sandra de Sá

Sandra de Sá é uma das maiores figuras da música negra no Brasil, com uma carreira que se estende por mais de 40 anos. Nascida em Pilares, no Rio de Janeiro, foi profundamente influenciada por seu pai, um baterista de bailes de gafieira, samba e soul. Sua voz grave e poderosa reflete sua herança africana, sendo neta de um cabo-verdiano. Autodidata no violão, começou a se destacar nas escolas de samba, tornando-se conhecida como a “rainha do soul brasileiro”.

Além de cantora e compositora, Sandra também é atriz e instrumentista, e suas letras, com forte consciência social, lhe renderam prêmios e o reconhecimento no cenário da música popular brasileira. Entre seus maiores sucessos estão “Demônio Colorido”, “Vale Tudo”, “Bye Bye Tristeza”, e “Solidão”, além de sua marcante contribuição para trilhas sonoras de novelas.

Amanda Ferreira