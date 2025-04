PCAF abre novas perspectivas para jovens corumbaenses

Programa segue sua missão de oferecer oportunidades e fomentar talentos

O PCAF (Programa Crianças e Adolescentes Felizes), da Cidade Dom Bosco, tem transformado a vida de centenas de jovens em Corumbá. Em 2025, o programa segue sua missão de oferecer oportunidades e fomentar talentos, e, entre os 400 participantes deste ano, 150 estão tendo a experiência pela primeira vez.

Durante os dias 17 a 21 de março, os novos educandos puderam vivenciar um período de rodízio, experimentando diferentes oficinas, que incluem artes, dança, música, Libras, breaking e balé contemporâneo. Após essa fase, cada participante escolheu a atividade que mais se identificou para seguir ao longo do ano.

Luiz Gustavo Nunes Cardoso, de 16 anos, é um dos jovens que ingressaram no PCAF este ano e já compartilha as experiências na instituição. “Durante o período de rodízio, pudemos conhecer professores, colegas e todas as oficinas oferecidas. Eu me identifiquei com a oficina de artes, que contribui na criação de cenários para espetáculos da Cidade Dom Bosco e na produção de obras de arte”, destacou o adolescente.

Assim como ele, Jennifer Lopes também está entusiasmada com sua trajetória no programa. “Conheci o PCAF através da minha prima. Decidi conhecer, minha mãe me inscreveu e aqui estou eu. Quando começaram as aulas, passamos por várias oficinas super legais e eu decidi fazer dança. Está sendo muito divertido e muito legal. Além das oficinas, temos esportes também. Minha expectativa é dançar no palco e minha família me ver, me prestigiar. Vou ficar muito feliz”, contou.

Coordenador da Cidade Dom Bosco, Fernando Melgar destaca que o programa tem um compromisso com a juventude corumbaense. “O PCAF da Cidade Dom Bosco, ano após ano, reafirma seu compromisso com a juventude corumbaense, oferecendo um espaço de aprendizado, cultura e crescimento pessoal. Através do programa, novos horizontes se abrem para os jovens, proporcionando experiências que ampliam seus sonhos e também possibilidades para o futuro”.