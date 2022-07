Shopping Bosque dos Ipês prepara atrações culturais e shows neste final de semana

O Shopping Bosque dos Ipês está a todo vapor nos preparativos para receber a 1º Edição da Maratona de Campo Grande que será realizada neste final de semana. O evento que é um dos principais e mais antigos do mundo tem uma programação extensa, trazendo atrações culturais, além da prática esportiva.

A largada da Maratona de Campo Grande será entre sexta e sábado na frente do Shopping Bosque dos Ipês. De acordo com a organização do evento, serão percorridos 42 km pelas avenidas e ruas da Capital. No estacionamento do shopping, um palco será montado para atrações de bandas, grupos de teatros e Dj’s.

De acordo com o superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, o evento é a cara da cidade, por conta da própria natureza que Campo Grande carrega. “A Maratona de Campo Grande é um marco para a cidade, e é uma alegria imensa para o Bosque receber e apoiar um evento como esse. Cada vez, nós nos consolidamos como palco de grandes eventos do estado e, o melhor, dos mais variados tipos. Isso nos torna parte do cotidiano e da história campo-grandense”, afirma.

O Shopping Bosque dos Ipês estará aberto no sábado das 10h até 22h. Aos domingos, o shopping estará aberto do 12h até 20h.