Confira o resumo das principais novelas para esta sexta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Hildegard beija Fábio novamente. Catarina diz a Petruchio que vai à cidade e o deixa desconfiado. Petruchio fica cismado. Calixto se esconde, apavorado por ter de andar de carro com Catarina. Petruchio se levanta. Catarina faz mistério sobre sua ida à cidade. Heitor leva Bianca à delegacia, finge ser seu amigo. Bianca acredita que Heitor está mudado, Mimosa desconfia das intenções dele. Hildegard hipnotisa Fábio e o agarra. Bárbara e Lourdes começam a desconfiar de Hildegard. Batista mandar comprar uma jóia para Joana e brinquedos para os filhos.

A Favorita

Flora diz a Zé Bob que Dodi e Donatela sempre estiveram juntos. Dodi diz a Donatela que fingiu estar do lado de Flora e descobriu que ela chantageou Salvatore. Dodi entrega as fotos de Salvatore para Donatela. Silveirinha dá dinheiro a Elza. Pedro fala para Gonçalo, Irene e Lara que Flora está manipulando todo mundo. Pedro pede para Gonçalo não abandonar Donatela. Greice fala para Céu que ela deveria ter morrido no lugar de Edivaldo. Elza dá o endereço do hotel fazenda onde Donatela está hospedada para Zé Bob. Romildo exige que Gurgel aumente o salário de Rita.

Além da Ilusão

Davi volta ao ateliê e salva Isadora, acabando com o plano de Joaquim. Leônidas fica mal com o encontro com o pai, e Heloísa tenta consolar o marido. Iolanda mostra a pasta com os documentos contra Joaquim para Margô. Eugênio pede para voltar a se encontrar com Violeta. Matias fica impressionado com Olívia. Joaquim se irrita quando Violeta pede que ele treine Olívia. Enrico pede para Emília ir ao cassino com ele. Cipriano reclama da esposa para Giovanna. Úrsula arma um plano para acabar com a reputação de Isadora. A apresentação de Emília na rádio é um sucesso.

Cara e Coragem

Pat decide fazer uma massagem com Anita. Jonathan pensa em descobrir com quem Clarice foi se encontrar no dia em que morreu. Rico e Lou tentam lembrar de onde se conhecem. Anita questiona Pat sobre Clarice. Pat, Rico e Ítalo se surpreendem ao ver o estado de Moa. Duarte tenta consolar Lou. Andréa ajuda a divulgar Coragem. com nas redes sociais e o perfil bomba de seguidores. Rebeca convida Kaká para almoçar e se finge de repórter de uma revista de ação. Depois pede a ajuda de Kaká para desmoralizar Moa. Alfredo pergunta se Joca é o pai de Lou e ele mente.

Pantanal

Juma e Jove fazem um acordo no relacionamento. Tadeu não gosta de ver Jove de volta à fazenda e reclama com Filó. Filó demonstra arrependimento por ter mentido para José Leôncio sobre a paternidade de Tadeu. Davi flagra Matilde apresentando para Jove uma nova forma de agricultura de processos, deixando o rapaz fascinado. Juma demonstra um misto de hostilidade e desejo por José Lucas. Diante do apoio de José Leôncio a Davi, Jove pede demissão. José Leôncio volta atrás e dá o aval para Jove programar o novo sistema. José Lucas pede um beijo para Juma

Carinha de Anjo

Os políticos convidam ela para ser candidata a prefeita devido ao grande perfil ético dela, que é o que as pessoas querem, atualmente. Rogério vai até a casa de Vitor para preparar uma torta. Cristóvão e Fátima preparam uma festa de boas-vindas para Lulu. Os computadores são instalados no colégio de música e Fabiana fica triste aos equipamentos serem colocados na sala de música. Haydee e Adolfo se encontram em um restaurante. A mulher descobre que Adolfo é o avô de Dulce Maria. Os computados são colocados no quarto de Didi e Fabiana.

