Riedel e Alckmin discutem industrialização e ações para MS

A chegada de grandes investimentos privados em Mato Grosso do Sul, abrindo o leque de produção estadual e consolidando o processo de industrialização regional, foi discutida, nesta manhã de sexta-feira (10), em Brasília (DF), durante encontro entre o governador Eduardo Riedel com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Também à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin deve visitar Mato Grosso do Sul em março para conhecer as obras relacionadas à Rota Bioceânica e também as instalações industriais em execução. O convite a ele e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reforçado hoje.

“Tratamos dos principais projetos em andamento em Mato Grosso do Sul, como as empresas de celulose que estão chegando, tanto da Suzano como da Arauco, as industrias de etanol de milho que tem avançado, do interesse da indústria de fertilizantes”, explica o governador, que ontem fechou o dia garantindo praticamente R$ 1 bilhão para o Estado.

De acordo com Eduardo Riedel, Alckmin acompanha os passos da caminhada sul-mato-grossense em Brasília e sabe da necessidade de infraestrutura para o Estado avançar, pois são demandas que se fazem cada vez mais presentes.

“Foi um alinhamento muito positivo. Já passamos as grandes prioridades do Estado para o Governo Federal e estão todos empenhados para fazer acontecer, que esses projetos sejam concretizados”, frisa Riedel, indicando ainda que o desafio nos próximos anos é preparar a mão de obra cada vez mais para as oportunidades que vão aparecer.

O encontro ocorreu nesta manhã e contou com a presença da ministra Simone Tebet e dos secretários estaduais Jaime Verruck e Eduardo Rocha. Acesse também: CBF desmente informação de que Ancelotti será novo técnico da seleção