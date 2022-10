Mostra simultânea marca Dia da Animação

Campo Grande é uma das cidades a receber mostra de curtas simultânea em comemoração ao Dia Internacional da Animação

O DIA (Dia Internacional da Animação) é uma mostra de curtas-metragens de animações nacionais e internacionais, que acontece simultaneamente em cidades de todo o país, tendo hoje (28), como o “dia D” da ação, em alusão à data de 28 de outubro de 1892, quando Charles-Émile Reynaud realizou a primeira projeção pública de imagens animadas no mundo.

Em Campo Grande, a mostra é realizada pelo Coletivo TransCine – Cinema em Trânsito, com a organização da cineasta Mariana Sena, que, formada em Rádio e TV, atua em cinema desde 2004, como diretora, produtora audiovisual e também cultural, e que ressalta a importância do evento. “É muito importante ter eventos como exibições de filmes na cidade de Campo Grande, pois além de conhecermos as produções realizadas em outros estados e países nos estimula a produzir cinema aqui. Percebemos que temos muito a contar de nós, mas poucas produções. Precisamos de incentivos e o Dia Internacional da Animação vem ao encontro disso.”

Na Capital, conforme a organizadora, a atividade no segmento ainda precisa de estímulos e incentivos. “Nossa cena local é tímida ainda mas possui realizadores de animação muito talentosos. Precisamos de políticas públicas, editais não só para área de animação mas para todo o setor cinematográfico.”

Em todo o Brasil, o evento gera a integração cultural em todas as regiões do país, mobilizando diversas comunidades e facilitando a inclusão e a democratização do acesso da população à cultura. Uma das grandes características do Dia Internacional da Animação é a exibição dos filmes em locais com realidades diversas. Os mesmos curtas são exibidos em grandes centros, e também em muitas cidades do interior onde não há salas de cinema. “A exibição é gratuita e de fácil acesso. Estamos esperanto a todos, estudantes, universitários, amantes da animação e do cinema”, dispara Mariana.

Em Campo Grande, o evento é realizado pelo coletivo Transcine – Cinema em Trânsito, sob coordenação da cineasta Mariana Sena, e conta com apoio da Sectur (Secretaria

Municipal de Cutlura e Turismo) e do Núcleo Humanitário da Nhanhá. “O Coletivo TransCine é o nosso cineclube, que completa dez anos em 2022. No início, éramos Givago Oliveira (in memoriam), Cátia Santos e eu, mas vários colaboradores amantes do cinema já estiveram e estão com a gente ao longo desses dez anos ajudando a continuar a caminhada. Desde de sua criação, de forma independente e itinerante, o cinema em trânsito já alcançou um público estimado de 100 mil pessoas, estando presente em eventos culturais, ruas, praças, parques em Campo Grande”, conta Mariana.

Mostra em Campo Grande

Na sexta, serão exibidos os curtas das mostras nacional e internacional. Na mostra nacional serão exibidos: “Quando os Morcegos se Calam”, de Fábio Lignini; “Ovo”, de Mônica Moura; “Cadim”, de Luiza Pugliesi Villaça; “Solitude”, de Tami Martins; “ErêKauã”, de Paulo Accioly; “Íris”, de Sofia Travassos; “Quando a Chuva Vem?”, de Jefferson Batista; “Um Artista da Fome”, de Moisés Pantolfi; “Tá foda”, de Aline Golart, Denis Souza, Fernanda Maciel, Icaro Castello, Ligia Torres e Victoria Sugar; e “Coelhitos e Gambazitas”, de Thomas Larson.

Na mostra internacional serão exibidos: “Cantar com Sentido, Uma Biografía de Violeta Parra”, de Leonardo Beltrán; “Signs”, de Dustin Rees; “Tough”, de Jeniffer Zheng; “Estou”, de Pedro Martins; “Kockpera”, de Kata Gugic; e “O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto”, de Bruno Caetano. “Campo Grande carece de eventos de cinema, ainda mais no que tange à animação. Ocupar espaços públicos como o Teatro de Arena do Horto Florestal, praças e ruas com exibições cinematográficas faz parte da nossa comemoração de dez anos de resistência do nosso cineclube no Estado. O Dia Internacional da Animação contribui com o fomento à produção de filmes na cidade, ainda mais que a produção de animações ainda é pouco incentivada por aqui”, explica Mariana sobre a importância do evento.

No sábado haverá a mostra infantil, onde serão exibidos: "Curta Diferenças", de Lisandro Santos; "O Papagaio e a Pipa", de Tiago Mal; "O Templo do Rei", de Verônica Cabral; "Flamlet", dos alunos nível 1 do Estúdio Escola Coletivo TransCine de Animação; "Aquarelado", de Elisa Guimarães; "Shazem!", de Maiara Araújo; "Mind Duck", de Lilly Nogami; "ErêKauã", de Paulo Accioly; "Sai de Baixo" (Pixelito episódio 2), de André Placitte; "Aurora – a Rua que Queria ser um Rio", de Radhi Meron. "Também faremos a mostra infantil, num bairro de Campo Grande, o Jardim Nhanhá. Queremos levar cinema às crianças de lá, muitas delas ainda não têm experiência com um filme numa tela grande. Iremos projetar na rua, em frente do Núcleo Humanitário da Nhanhá. Esperamos instigá-las com os filmes de animação e também o público em geral", conclui Mariana.

DIA

O evento é realizado desde 2004 e, depois de dois anos com exibições online em razão da pandemia de COVID, em 2022, chegou ao 19º ano, retornando ao formato tradicional com exibições presenciais em mais de 100 cidades em todas as regiões do Brasil.

A data foi escolhida porque, no dia 28 de outubro de 1892, Charles-Émile Reynaud realizou a primeira projeção pública de imagens animadas do mundo, exibindo o filme “Pauvre Pierrot”, no Museu Grévin, em Paris-França. Inspirada nesse fato, em 2002 a ASIFA (Associação Internacional do Filme de Animação) lançou a comemoração do Dia Internacional da Animação, contando com diferentes grupos internacionais filiados em mais de 30 países. Países como EUA, França, Portugal, Coreia do Sul, Egito, Austrália, Japão, entre outros, também celebram a data.

SERVIÇO: O Teatro de Arena do Horto Florestal fica na Avenida Fábio Zahran, 316, Centro. O horário de apresentação é às 19h30. Já no Núcleo Humanitário da Nhanhá, localizado na Rua do Comércio, 149, no Jardim Nhanhá, é a partir das 18h. A classificação indicativa das animações se dá da seguinte forma: a mostra infantil é livre; a mostra nacional não é recomendada para menores de 12 anos e a mostra Internacional não é recomendada para menores de 14 anos. Mais Informações podem ser obtidas por meio do site: www.diadanimacao.com.br ou pelo e-mail: [email protected] e [email protected]

