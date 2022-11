Sesc Cultura recebe Rosa Antuña com espetáculo “O Vestido”

A companhia de dança contemporânea Cia do Mato, que atua há mais de 20 anos em Mato Grosso do Sul, apresenta o seu novo projeto “Alvitre-o: Corpo Biográfico” com o espetáculo “O Vestido” da bailarina e coreógrafa Rosa Antuña. A apresentação acontece nesta sexta-feira (11), a partir das 19h30, no Sesc Cultura.

Com o apoio do Fundo Municipal de Investimentos Culturais de 2021, o espetáculo tem como objetivo trazer novas provocações e reflexões corporais para o público. A obra traz uma mulher em situação de vulnerabilidade e abuso, que encontra em um vestido seu poder e sua força para enfrentar um sistema patriarcal e machista. “Queremos apenas nosso direito de liberdade sobre nossos corpos, nossas escolhas e nossas vidas”.

Rosa Antuña é diretora, coreógrafa, bailarina, professora de dança, atriz e escritora. Formada pelo Centro Mineiro de Danças Clássicas (1995), com especialização no Centro Pro Danza de Cuba (1996) e na Palucca Schule Dresden na Alemanha (1998). Participou dos projetos Palco Giratório do SESC, Prêmio Funarte Klauss Vianna, Dança em Trânsito, Circulação Petrobrás e Circuito Caixa Cultural.

Também serão ofertadas aulas práticas e cursos para o público que já se inscreveu. André Tristão comanda a oficina “Aulas práticas da Oficina Em (Corpo) – Técnica Klauss Viaanna” e Beatriz Barros leciona o curso “Metodologias de pesquisas das ciências sociais aplicadas em processos artísticos”.

Para acompanhar mais sobre o novo projeto da Cia do Mato e os próximos que virão, basta segui-los no Instagram @ciadomato.

SERVIÇO: “Alvitre-o: Corpo Biográfico” com o espetáculo “O Vestido”;

Data: 11 de novembro;

Local: Sesc Cultura; Avenida Afonso Pena, N.2270;

Horário: 19h30;

Entrada franca.

