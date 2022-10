Sesc Cultura apresenta mostra de dança contemporânea e jazz

A mostra de dança contemporânea será aberta nesta sexta-feira (14), pela companhia Sôma Cia de Dança, que comemora seus cinco anos de existência neste mês. O evento é aberto ao público e gratuito, no Sesc Cultura, com início às 19h30.

O Sôma Cia de Dança é formado por jovens bailarinos, a companhia independente trabalha principalmente com linguagens de jazz e dança contemporânea. Desde 2017, os artistas já participaram de premiações regionais e nacionais, como o Festival de Florianópolis e o Prêmio Onça Pintada.

Também haverá apresentações em conjunto com artistas convidados que fizeram parte da história do grupo. Os dançarinos irão mostrar um pouco do repertório aprimorado durante os cinco anos de existência.

Para participar, basta chegar ao Sesc Cultura com antecedência. O espaço fica localizado na Avenida Afonso Pena, número 2.270.

