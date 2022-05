Dirigindo S10, mulher provoca engavetamento na Zahran e reprova no bafômetro

A motorista, de 44 anos, de uma caminhonete Chevrolet S10 foi presa na madrugada deste domingo (22), após ter iniciado um engavetamento com quatro veículos na Avenida Eduardo Elias Zahran, bifurcação em T com a Rua Spipe Calarge, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a condutora colidiu com a frontal da caminhonete na traseira de um veículo Fiat Argo, que estava parado na via aguardando abrir o semáforo. Com o impacto, ele foi projetado para a frente e bateu na traseira de um Chevrolet Classic.

Em seguida, foi a vez do carro sedan atingir sua frontal na traseira de um veículo Ford Ecosport enquanto o semáforo estava vermelho. No local do acidente, os motoristas envolvidos foram convidados a realizarem o teste do Etilômetro e todos foram negativos.

Porém, a condutora do veículo Chevrolet S10 se negou a realizar o teste do Etilômetro, porém apresentava visivel estado de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio e olhos vermelhos. Ela foi presa e foi convidada novamente a realizar o teste do etilômetro. Ao aceitar, o teste teve o resultado de sopro 0,61mg/L.