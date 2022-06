Sequência de Coringa é confirmada pelo diretor Todd Philips

A sequência do filme Coringa, vencedor do Oscar 2020 de Melhor Trilha Sonora, foi confirmada ontem (7) através das redes sociais do diretor Todd Philips.

Na publicação, Todd revela o título do novo filme: Joker: Folie à Deux, em inglês, (algo como Coringa: Loucura à Dois, em tradução livre), no original, o termo em francês refere-se à uma síndrome psiquiátrica, que causa crenças ilusórias ou alucinações que passam de um indivíduo para outro.

Uma das imagens também mostra o protagonista, Joaquim Phoenix, lendo o roteiro escrito por Phillips e Scott Silver, dupla responsável pela história do primeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Todd Phillips (@toddphillips)

Em 2020, Coringa fez história como maior filme baseado em HQs a receber indicações ao Oscar e arrecadou mais de US$ 1 bilhão de bilheteria ao redor do mundo. Phoenix ainda levou o Oscar 2020 de Melhor Ator.

Veja também: Kate Bush celebra sucesso de “Running Up That Hill”

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.