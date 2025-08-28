Seminário em Corumbá debate preservação do patrimônio sul-mato-grossense

Evento trará visitas guiadas a locais históricos de Corumbá

Entre os dias 28 e 29 de agosto, a CAU-MS (Câmara Temática de Patrimônio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul) realiza o Seminário de Patrimônio Cultural, no município de Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. O evento faz parte da programação da 1ª Jornada Estadual do Patrimônio, e realizará debates, passeios e visitas guiadas pelos museus da cidade histórica.

O encontro reunirá especialista e interessados no assunto, com objetivo de promover a valorização preservação e conscientização do patrimônio por meio de debates, troca de experiências e disseminação de conhecimentos sobre ocupação urbana, patrimônio histórico no contexto das mudanças climáticas, patrimônio cultural como oferta turística e patrimônio imaterial.

Para a coordenadora da Câmara e diretora-presidente da FUPHAN Corumbá (Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico), Lauzie Xavier, a participação do público é fundamental.

“A aproximação com a comunidade local é a chave para promovermos a preservação do patrimônio histórico e cultural para que esses costumes sejam repassados de geração a geração. É isso que mantém a identidade e a memória coletiva da população”.

Para o superintendente do IPHAN-MS (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), João Henrique Santos, “o encontro é uma oportunidade de ampliar o debate em relação ao uso do patrimônio cultural edificado, à manutenção e transmissão das festividades religiosas, como o Banho de São João, e o patrimônio imaterial, como a capoeira e o choro”.

Membros da Câmara Temática e convidados compõem a programação, que conta com palestras e visitas guiadas pelo Casario do Porto, Casa Portuguesa, Museu de História do Pantanal, Museu do Homem Pantaneiro, Igreja Matriz, Praça da República, Casa de Memória Dr. Gabi e Casa Izulina Xavier.

O link para se inscrever no seminário gratuito está disponível nas redes sociais do CAU-MS e da FUPAHAN Corumbá.

Jornada do Patrimônio

Mato Grosso do Sul participa pela primeira vez da Jornada do Patrimônio, evento que já é realizado em outros estados como São Paulo e Minas Gerais, para democratizar o acesso à memória, valorizar os bens culturais e fortalecer a conexão entre comunidades e seus territórios.

Por meio da temática “Caminhos de Memória: Territórios, Saberes e Resistências”, a edição de 2025 propõe um olhar para as raízes culturais do estado, abrangendo desde os modos de vida pantaneiros até as línguas de resistência, festas populares, patrimônio arquitetônico, saberes tradicionais e especialmente a cultura da erva-mate, símbolo de identidade coletiva.

“Esse tema foi escolhido justamente por sua capacidade de abraçar as complexidades do nosso Estado. Ele reconhece que o patrimônio cultural não é apenas o que foi cristalizado no passado, mas aquilo que vive, resiste e se reinventa nos territórios, nos saberes transmitidos, nas lutas cotidianas das comunidades tradicionais, nos centros urbanos e nas margens. Cada município carrega seus próprios ‘caminhos de memória’, e a Jornada é uma oportunidade para que esses percursos ganhem visibilidade e reconhecimento”, destaca a diretora de Memória e Patrimônio Cultural da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Melly Sena.

A adesão dos municípios e instituições tem sido extremamente positiva e demonstra o interesse crescente em promover a memória local e fortalecer políticas públicas de preservação”.

Inspirada em outras iniciativas, a Jornada Estadual do Patrimônio Cultural de MS busca construir um formato próprio, sem replicar modelos prontos. “A proposta é reconhecer os caminhos já trilhados por outras experiências e adaptá-los à nossa realidade, valorizando a escuta dos municípios e a construção colaborativa”, reforça a diretora.

“O maior legado que esperamos deixar é o reconhecimento coletivo de que a memória é um direito e um bem comum. Que os municípios e comunidades se vejam como protagonistas na preservação e na reinvenção do seu patrimônio. Que a Jornada se consolide como uma política de Estado, não apenas de governo, promovendo continuidade, visibilidade e pertencimento. E, principalmente, que a sociedade sul-mato-grossense perceba que cuidar do patrimônio é cuidar de si mesma”, finaliza Melly.

A ação integra as comemorações do Dia Estadual de Valorização do Patrimônio Cultural Sul-Mato-Grossense, celebrado em 17 de agosto, e se alinha ao Dia Nacional do Patrimônio Cultural, homenageando o legado de Rodrigo Melo Franco de Andrade, criador do SPHAN (atual IPHAN).

Confira a programação do seminário:

Quinta-feira (28)

08h30 – Cerimônia de abertura / apresentação cultural

9h – “Patrimônio Cultural do Mato Grosso do Sul em perspectiva” – João Henrique dos Santos / IPHAN-MS

9h30 – “O contexto histórico e geográfico que define ocupação urbana no Estado de Mato Grosso do Sul” – Maria Margareth Escobar Ribas Lima / UFMS

10h10 – “O diálogo entre arquitetura bioclimática e patrimônio histórico: uma resposta às mudanças climáticas” – Camila Amaro de Souza / UFMS

10h40 – “A Interdisciplinariedade do Patrimônio imaterial” – Wanessa Pereira Rodrigues – Fund. Cultura de Corumbá

11h10 – Mesa de debate

14h – Circuito dos Museus e Prédios Históricos de Corumbá – Casa Portuguesa

14h30 – Circuito dos Museus e Prédios Históricos de Corumbá – Igreja Matriz e Praça República

15h – Circuito dos Museus e Prédios Históricos de Corumbá – Casario do Porto

15h30 – Circuito dos Museus e Prédios Históricos de Corumbá – Museu de História do Pantanal (MUHPAN)

16h – Circuito dos Museus e Prédios Históricos de Corumbá – Memorial Homem Pantaneiro (IHP)

Sexta-feira (29)

08h30 – “Patrimônio Arquitetônico de Corumbá-Arquitetura Moderna e Memória” – João Bosco Urt Delvízio / UFMS

09h – “Passeio na Avenida: do Significado ao Patrimônio na Afonso Pena, em Campo Grande/MS” – Victoria Mauricio Delvizio / UFMS

10h – “Patrimônio Cultural como oportunidade de diversificação da oferta turística no Pantanal” – Luiz Ricardo Julião Rocha / Fund. Turismo de Corumbá

10h30 – “Turismo e Patrimônio: abordagens interdisciplinares e campo de ação coletiva” – Thiago Allis / EACH-USP

11h – Mesa de debate

15h- Visita guiada – Casa de Memória Dr. Gabi

15h30 – Visita guiada – Casa Izulina Xavier

