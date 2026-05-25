Álbum da Copa do Mundo 2026: saiba onde trocar figurinhas em Campo Grande

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026 foi lançado há cerca de um mês e já tomou conta das bancas e outros pontos de Campo Grande. Para ajudar os colecionadores, e aqueles que desejam compartilhar ou trocar os cromos. Aí vai uma lista com os principais pontos de trocas das figurinhas na Capital!
Produzido pela empresa Panini, a edição de 2026 tem a presença de 48 seleções – a maior da história dos Mundiais. Os pacotinhos de figurinhas são vendidos por R$ 7 e vêm com sete cromos, o equivalente a R$ 1 por figurinha. A coleção completa possui 980 figurinhas.
Shopping Campo Grande
- Estrutura com funcionários para ajudar na organização e mesas para os colecionadores.
- Horário: diariamente, das 14h às 20h.
- Endereço: Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé.
Shopping Bosque dos Ipês
- A estrutura voltada para colecionadores fica montada no primeiro piso do centro comercial.
- Horário: sábados e domingos, das 14h às 20h.
- Endereço: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados.
Shopping Norte Sul Plaza
- Os encontros e trocas costumam se concentrar em quiosques de colecionáveis ou na praça de alimentação.
- Horário: sábados e domingos, a partir das 14h.
- Endereço: Av. Ernesto Geisel, 2300 – Jóquei Club.
Banca Modular
- O local vende álbuns, pacotes e disponibiliza mesas.
- Horário: sábados e domingos pela manhã, a partir das 8h.
- Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 2641 – Centro (quase esquina com a rua 25 de Dezembro).
Banca Elite
- Local vence álbuns e pacotes.
- Horário: finais de semana pela manhã.
- Endereço: Rua Maracaju, 1427 – Centro.
Dicas para troca