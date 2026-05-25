Álbum da Copa do Mundo 2026: saiba onde trocar figurinhas em Campo Grande

Figurinhas da Copa do Mundo 2026 - Foto: Elvira Samara
Figurinhas da Copa do Mundo 2026 - Foto: Elvira Samara

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026 foi lançado há cerca de um mês e já tomou conta das bancas e outros pontos de Campo Grande. Para ajudar os colecionadores, e aqueles que desejam compartilhar ou trocar os cromos. Aí vai uma lista com os principais pontos de trocas das figurinhas na Capital!

Produzido pela empresa Panini, a edição de 2026 tem a presença de 48 seleções – a maior da história dos Mundiais. Os pacotinhos de figurinhas são vendidos por R$ 7 e vêm com sete cromos, o equivalente a R$ 1 por figurinha. A coleção completa possui 980 figurinhas.

Shopping Campo Grande

  • Estrutura com funcionários para ajudar na organização e mesas para os colecionadores.
  • Horário: diariamente, das 14h às 20h.
  • Endereço: Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé.

Shopping Bosque dos Ipês

  • A estrutura voltada para colecionadores fica montada no primeiro piso do centro comercial.
  • Horário: sábados e domingos, das 14h às 20h.
  • Endereço: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados.

Shopping Norte Sul Plaza

  • Os encontros e trocas costumam se concentrar em quiosques de colecionáveis ou na praça de alimentação.
  • Horário: sábados e domingos, a partir das 14h.
  • Endereço: Av. Ernesto Geisel, 2300 – Jóquei Club.

Banca Modular

  • O local vende álbuns, pacotes e disponibiliza mesas.
  • Horário: sábados e domingos pela manhã, a partir das 8h.
  • Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 2641 – Centro (quase esquina com a rua 25 de Dezembro).

Banca Elite

  • Local vence álbuns e pacotes.
  • Horário: finais de semana pela manhã.
  • Endereço: Rua Maracaju, 1427 – Centro.

Dicas para troca

Organize suas figurinhas repetidas: leve-as em ordem numérica ou use aplicativos de celular para facilitar a conferência com outros colecionadores.

Com ge MS

 

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