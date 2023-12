Segundo dia do Festival do Hamburguer

O 1º Festival do Hambúrguer segue hoje (28) e amanhã (29), das 15h às 23h. Neste sábado, além dos hambúrgueres, os visitantes poderão curtir os shows de Robson Vieira (15h), Dany Cristinne (17h), Gilson e Junior (19h) e Banda V12 (21h). No domingo é a vez de Max e Gabriel (16h30), O Bando do Velho Jack (19h) e Muchileiros (21h) comandarem o palco.

O 1º Festival do Hambúrguer de Campo Grande contempla a lei 6.976/22, que institui a data de 28 de maio como Dia Municipal do Hambúrguer e define a Semana Municipal do Hambúrguer, com vistas ao desenvolvimento de ações voltadas à promoção, divulgação e a comercialização dessa iguaria gastronômica.

“Desde 2019 nós sonhávamos com esse evento e agora em 2023, com a parceria do poder público, conseguimos realizá-lo. A partir daí nosso grupo se uniu e decidimos trazer o melhor que poderíamos, com ingredientes de primeira linha, para satisfazer a todos os paladares. Nossa expectativa é que até o domingo sejam vendidos pelo menos 25 mil hambúrgueres”, afirmou Wesley Bugre, coordenador dos Hamburgueiros do MS.

Foram mais de 10 mil hambúrgueres vendidos na noite de ontem. O evento realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com os Hamburgueiros do MS, reuniu milhares de pessoas nessa sexta-feira (27), no espaço da Cidade do Natal, altos da Avenida Afonso Pena.

