Segunda sem carne: Veja a receita de Espaguete à Putanesca

Massas são sempre uma ótima pedida e agradam todos os convidados sempre. Além disso, sempre deixam um quentinho no coração (e na barriga!), com vontade de repetir o prato. Veja aqui a receita de Espaguete à Putanesca e varie na massa do dia-a-dia.

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de azeite

3 dentes de alho amassados

1 cebola picada

meio quilo de tomate sem pele e sem sementes, picado

1 xícara (chá) de azeitonas pretas grandes em rodelas cerca de 100 g

1 lata de molho de tomate pronto

1 colher (sopa) de manjericão

3 colheres (sopa) de alcaparras cerca de 50 g

meio pacote de macarrão espaguete

Modo de Preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola, até a cebola murchar. Acrescente os tomates e cozinhe por cerca de 5 minutos. Junte as azeitonas, o molho de tomate e deixe apurar por cerca de 10 minutos. Retire do fogo e finalize com o manjericão e as alcaparras. Reserve aquecido.

Em uma panela, ferva cerca de dois litros de água com sal. Cozinhe o macarrão até ficar “al dente”. Passe por um escorredor e sirva com o molho.