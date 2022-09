MIS comemora 60 anos de carreira de David Cardoso com exibição de filmes

Para comemorar os 60 anos de carreira do ator e diretor David Cardoso, o MIS (Museu da Imagem e do Som) irá realizar a Mostra Especial David Cardoso – 60 anos. Contando com a exibição de cinco filmes que marcaram a trajetória do artista, o evento terá um bate-papo e debate após a exibição das obras com o próprio ator. A Mostra começa nesta segunda-feira (19) e vai até 23 de setembro, sempre a partir das 19 h e com entrada gratuita.

Nascido em 9 de abril de 1943, na cidade de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, o rei da pornochanchada se interessou pelo cinema por influência da sua avó. Começou a trabalhar na área em 1963, como continuísta e diretor de produção na Pam Filmes, empresa de Mazzaropi.

Estreou no meio artístico como ator em Noite Vazia (1963). Seu primeiro papel como protagonista foi em Corpo Ardente (1966), de Walter Hugo Khouri. Em 1973 fundou a DaCar Produções Cinematográficas, produtora da maioria de seus filmes. Estreou como diretor em Dezenove Mulheres e Um Homem (1977). Como ator trabalhou em mais de quarenta filmes, além de novelas e peças de teatro. Ficou conhecido por atuar, dirigir, produzir e roteirizar clássicos da pornochanchada brasileira, como Amadas e Violentadas (1975), A Noite das Taras (1980), Caçadas Eróticas (1984) e O Dia de Gato (1988).

Confira abaixo a programação da Mostra

Dia 19/09/2022 – Caingangue, A Pontaria do Diabo

Duração: 101 min

Gênero: Aventura, Faroeste

Classificação Indicativa: 14 anos

Sinopse: O pai de um jovem mestiço índio é morto numa emboscada numa estrada perto da fronteira do Mato Grosso (atual Mato Grosso do Sul) com o Paraguai. Anos depois, o jovem vagueia pelo Cerrado como o misterioso pistoleiro solitário conhecido como Caingangue. Cavalgando pelos campos, ele avista a família do posseiro Zé Cajueiro sendo ameaçada por um bando de jagunços. Com rapidez ele age e imediatamente cinco jagunços caem mortos. Caingangue leva os cadáveres para a vila de Santa Helena, quando o sinistro coveiro Lírio Branco de Jesus os identifica como capangas do Doutor Ribeiro, proprietário da Fazenda Ouro Verde. Em poucas palavras, Lírio conta a história do lugar, marcado por confrontos de 20 anos entre os posseiros e os grileiros. Caingangue diz a todos que “está de passagem,” mas aos poucos resolve intervir na luta do lado dos posseiros.

Dia 20/09/2022 – Corpo e Alma de Mulher

Duração: 91 min

Gênero: Drama

Classificação Indicativa: 16 anos

Sinopse: Um jovem casal, Rodrigo e Aimé, se amam profundamente e fazem de tudo para alcançar a felicidade eterna. Porém Aimé sofre um acidente e fica paraplégica.

Dia 21/09/2022 – Dezenove Mulheres e Um Homem

Duração: 107 min

Gênero: Aventura

Classificação Indicativa: 18 anos

Sinopse: Dezenove universitárias alugam um ônibus para uma excursão ao Paraguai, no meio do caminho, o veículo é interceptado por perigosos bandidos. O motorista Rubens é a única esperança para salvá-las.

Dia 22/09/2022 – Desejo Selvagem – Massacre no Pantanal

Duração: 95 min

Gênero: Ação, aventura

Classificação Indicativa: 18 anos

Sinopse: A região do Pantanal é o lugar ideal para homens inescrupulosos em busca de fortuna, aventura e anonimato. Piloto de um pequeno avião que presta serviços no local, o jovem Tigre decide defender Mônica, herdeira de uma grande fazenda, contra a conduta predatória do ambicioso Malamud. Visando tornar-se o maior proprietário de terras da região, Malamud usa uma quadrilha de homens violentos para extorquir e matar outros fazendeiros.

Dia 23/09/2022 – Sem Defesa

Duração: 110 min

Gênero: Documentário

Classificação Indicativa: 14 anos

Sinopse: Documentário realizado em Mato Grosso do Sul que aborda temas como maioridade penal, pena de morte, uso de drogas, maus tratos de crianças e mulheres, lentidão no Poder Judiciário, uso de células-tronco, corrupção, além de violência social.

Serviço:

O MIS fica no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Mais informações pelo telefone: (67) 3316-9178.

