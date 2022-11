Segunda sem carne: bolinho de arroz é solução para sobras

Na segunda sem carne de hoje a receita é de reaproveitamento. Sabe aquele arroz, que sobrou do almoço ou do jantar? Ele é perfeito para se tornar um delicioso bolinho de arroz, que além de usar as sobras, serve como petisco no happy hour, ou como esquenta para jogo do Brasil!

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de arroz cozido

2 ovos

¼ de xícara (chá) de farinha de trigo

¼ de xícara (chá) de queijo parmesão ralado

2 colheres (sopa) de salsinha picada grosseiramente

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

3 xícaras (chá) de óleo para fritar

Modo de Preparo:

Numa tigela grande, coloque o arroz, a farinha de trigo, o queijo parmesão e a salsinha. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e junte aos outros ingredientes. Tempere com sal e pimenta a gosto e misture bem com uma colher (ou espátula de silicone) para incorporar.

Para modelar os bolinhos: com uma colher de sopa, retire uma porção da massa e, com a ajuda de outra colher, modele formando uma quenele e transfira para um prato – por levar menos farinha, a massa desse bolinho é mais mole mesmo, esse é o segredo para deixá-los bem levinhos e crocantes.

Leve uma panela média ao fogo médio com o óleo para aquecer – para saber se a temperatura está certa para fritar coloque um palito de fósforo no óleo ainda frio; quando acender está no ponto. Enquanto isso, forre uma travessa com papel toalha.

Assim que o óleo estiver quente, com a escumadeira (ou uma colher) transfira um bolinho de cada vez para a panela, delicadamente. Frite cerca de 4 bolinhos a cada leva, por cerca de 3 minutos até dourarem – mexa de vez em quando com a escumadeira para a fritura ficar uniforme. Se você tiver prática com fritura pode modelar os bolinhos e colocar, com cuidado, diretamente da colher para o óleo quente.

Com a escumadeira, transfira os bolinhos fritos para a travessa forrada com papel-toalha e repita com o restante. Sirva a seguir. Você pode deixar os bolinhos modelados na geladeira de um dia para o outro e fritar apenas na hora de servir.

Também é possível congelar os bolinhos (já modelados) por até 3 meses. Coloque os bolinhos numa assadeira (com espaço entre eles) e leve ao freezer por no mínimo 3 horas – quando estiverem bem firmes, transfira para um saco. Assim eles ficam soltinhos. Os bolinhos congelados vão direto para o óleo quente.

