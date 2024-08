“Sempre será Programa Silvio Santos”: SBT manterá nome de Silvio em atração da emissora

Após a morte do apresentador Silvio Santos, no último sábado (17), tanto o público quanto a imprensa começaram a questionar se o nome do apresentador seria mantido no programa, que foi apresentado por ele, durante quase 60 anos.

Na quinta-feira (22) o SBT comunicou que vai manter o nome de Silvio Santos no título da atração que, nos últimos dois anos, é apresentado por Patrícia Abravanel, a filha “número 4” do dono do Baú. A definição de manter o nome do dono do SBT partiu da filha e vice-presidente da emissora, Daniela Beyruti.

“Sempre será Programa Silvio Santos”, confirma a emissora.

A apresentadora Patricia Abravanel retorna ao SBT, na próxima quinta-feira (29), para gravar mais uma edição do Programa Silvio Santos. Será a primeira aparição dela, em público, após a morte do o animador.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais