Sambista Alcione volta a Campo Grande com o novo álbum “Tijolo por Tijolo”

Quem é apaixonado pela ‘Marron’ a cantora Alcione, já pode comemorar que este ano ela volta a Campo Grande com sua nova turnê apresentando o álbum “Tijolo por tijolo”. O 42º trabalho da artista trará vários sucessos da carreira além de composições inéditas. O show foi confirmado para o dia 20 de agosto, no Ondara Buffet Palace, a partir das 22h. Os ingressos já estão a venda na Capital.

Os valores variam entre R$180,00 que dá direito a área vip que será open bar com aguá, refrigerante e cerveja. Já para quem deseja ficar mais a vontade tem opção de mesa para 8 pessoas também com open bar de água, refrigerante, cerveja e porções de castanhas e frutas secas. Essas opções são divididas em dois setores A que custa R$ 3,600,00 e B R$ 3,200,00. Com open bar de cerveja, refrigerante e água estão disponíveis as mesas Bistrot para 4 pessoas que custa R$ 1200,00.

Outra opção são as mesas compartilhadas quem dão direito ao open bar de água, refrigerante, cerveja e mix de castanhas e frutas secas. O valor individual por pessoal nesta opção no setor A é de R$ 450 (inteira) e para quem tem direito a meia entrada R$ 340. No setor B R$ 400,00 (inteira) e R$ 300,00 (meia).

Sucessos – Quem for ao evento vai ouvir de perto vários sucessos de Alcione. No Show o repertório é mesclado e tem grandes hits com “Sufoco”, “Estranha Loucura”, “Meu Ébano” e “Não Deixe o Samba Morrer”.

Os ingressos estão sendo vendidos no stand do Pedro Silva Promoções no Comper Jardim dos Estados e também pela internet no site www.pedrosilvapromoções.com.br. A classificação do evento para entrada é de 18 anos.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.