Sabor e inovação são os principais ingredientes do I Circuito Gastronômico de CG

Edição “Sabores da Terra” fortalece a identidade do MS através da gastronomia regional

Com o objetivo de fomentar o setor gastronômico de Mato Grosso do Sul, valorizando os ingredientes, estabelecimentos e marcas regionais, será realizado em Campo Grande, entre 18 e 30 de abril de 2023, o “I Circuito Gastronômico CG – Edição Sabores da Terra”, promovido por Marcia Marinho e José Marques.

Em sua primeira edição, o Circuito Gastronômico CG tem a curadoria do chef Paulo Machado e evidência a produção local, já que para participar, os estabelecimentos devem desenvolver um prato regional, escolhendo obrigatoriamente ao menos um ingrediente da culinária sul-mato-grossense, listado pelo curador, entre eles: pequi, baru, guavira, nicola, galinha caipira, carne de sol, mocotó, pintado, coentro, miúdos, linguiça sertaneja, mel de abelha nativa do Pantanal, erva mate, polvilho doce ou azedo, farinha de mandioca de furnas, farinha de milho saboró, pacu, rapadura de furnas, e a mandioca.

Os pratos inscritos integrarão o cardápio fixo do evento

“A criatividade e a paixão por nossa terra serão o diferencial desse evento aberto à participação de bares, restaurantes, hamburguerias, pizzarias e cafeterias. Os ingredientes selecionados fomentam a gastronomia e fortalecem ainda mais a identidade de Mato Grosso do Sul. Além de expandir a riqueza de sabores, nosso objetivo com a escolha dos itens é que os lugares mantenham fixas em seus cardápios, pratos que exaltem nossa culinária”, avalia o chef Paulo Machado.

As empresas interessadas em inscrever seu prato contarão com uma série de vantagens, como participação na reunião técnica com o chef Paulo Machado, além de ampla divulgação de mídia promovida pelo Circuito Gastronômico CG e entregas especiais, como passaportes que ficarão disponíveis no aeroporto e nos CAT’s (Centro de Atendimentos aos Turistas), que incluem a Casa do Artesão e o Bioparque Pantanal.

“Cada dia mais nosso Estado e a Capital se consolidam como grandes centros gastronômicos. Além da riqueza de nossa culinária, temos chefs respeitados em âmbito nacional e internacional e o Circuito Gastronômico CG tem alguns focos principais. O primeiro é movimentar a cultura ,economia e turismo por meio deste segmento tão importante que é o da gastronomia e o segundo é fortalecer as marcas, chefs e produtos regionais em um evento exclusivo, que reunirá o que há de melhor na área, valorizando as empresas locais. É um evento para a população local e para atrair o público de fora que tem interesse ou já conhece nossa riqueza de sabores”, afirma Marcia Marinho.

Além de promover a valorização da cultura, gastronomia, turismo e economia local, a iniciativa objetiva levar fluxo aos restaurantes, e oportunidade do consumidor ter uma experiência com a gastronomia regional a valores acessíveis.

O Circuito Gastronômico CG levará a singularidade da gastronomia sul-mato-grossense para o mundo

As inscrições estão abertas, por meio do site: www.circuitogastronomicocg.com.br. O valor da inscrição é de R$ 600 por prato. Usuários da MS Gás e Associados a entidades de classe pagam R$ 480 pela inscrição.

O evento que conta com patrocínio da MS Gás e apoio do Slow Food Pantanal. Informações pelo WhatsApp (67) 99640-1249 e @circuitogastronomicocg.

Sobre os organizadores – os empresários Marcia Marinho e José Marques são grandes entusiastas da gastronomia e cultura regionais. Marcia Marinho é produtora de eventos na área, como o Festival da Carne de MS, além de Hunter de chefs, produtos e estabelecimentos na área.

Já José Marques, comanda o programa Festas e Eventos TV, diretor da Acicg e realizador dos eventos Noiva Fashion e Kids Fashion MS, também atua conectando negócios e aproximando pessoas.

