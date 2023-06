Sábado tem apresentação do humorista Ítalo Sena e domingo show de Lucas Lucco

O cantor é atração da Festa Junina promovida pela Prefeitura de Dourados e stand-up comedy acontece teatro Dom Bosco em Campo Grande

Pela 1ª vez na Capital sul-mato-grossense, o humorista pernambucano Ítalo Sena apresenta seu stand-up “Mostrando Meu Trabalho”, neste sábado (17), no teatro Dom Bosco. Após muito sucesso com seus vídeos engraçados e as pegadinhas que posta na internet, Ítalo adotou, em sua jornada, os codinomes Leigo, Alirio, Machado 98, além de bordões usados por ele que ficaram bastante conhecidos, como o “gostosinho”, repetido por Neymar, e outros como “cigarrinho”, “aguarde o processo” e “tu é leigo, é?”.

Natural de Recife, Ítalo Sena começou a gravar vídeos para o YouTube ainda em 2015, mesmo ano em que começou a trabalhar com stand-up comedy. Após alguns anos, ele ficou reconhecido, principalmente após postar suas pegadinhas com pessoas desconhecidas na rua.

Atualmente, o humorista tem se destacado na comédia nacional, levando histórias engraçadas que garantem causar muitas gargalhadas na plateia. No solo “Mostrando Meu Trabalho”, Ítalo conta sobre sua vida pessoal e como o reconhecimento o faz passar por situações inusitadas. Com isso, ele aproxima os fãs que desejam conhecer um pouco mais desses bastidores. A classificação do stand-up comedy é 16 anos e os ingressos estão à venda no site: www. spartaproducoes.com.br.

O cantor Lucas Lucco traz a Dourados hits como Mozão, Vai Vendo, Plano B e Batom Vermelho neste domingo (18), na Festa Junina do município. Apresentação está marcada para 20h com entrada franca. Lucas Lucco é um dos artistas mais populares do cenário musical brasileiro. Nascido em Patrocínio, Minas Gerais, em 4 de abril de 1991, o cantor e compositor iniciou sua carreira em 2011 e rapidamente conquistou o coração do público com seu talento e carisma. Com uma mistura de sertanejo, pop e funk, Lucco se destaca por suas letras românticas e envolventes, além de performances energéticas no palco.

Sexta-feira (16/6)

Festa Junina de Dourados

A 44ª edição da Festa Junina de Dourados – distante 229 quilômetros de Campo Grande, começa hoje (16), com o show de Almir Sater, Gabriel Sater e Rodrigo Sater. O trio protagoniza um momento raro da música sul-mato-grossense, com o encontro de gerações no evento, que ainda terá apresentação de Hermanos Irmãos, ao lado da família Sater. A entrada é gratuita, e a festa junina acontece no Centro de Convenções, no parque Alvorada, a partir das 18h.

Festival de Caldos

Para aquecer neste clima frio, aproveite o Festival de Caldos que está acontecendo no Salomé Bar. Os sabores são: mandioca com frango, mandioca com calabresa e bacon e feijão preto. O valor é R$ 34,90 por pessoa. O bar fica na rua Joaquim Murtinho, 242, esquina com a rua Pedro Celestino.

Cinema japonês

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o curso de Audiovisual da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está promovendo hoje (16), às 19h, a exibição e debate dos filmes “Para Sempre Uma Mulher”, de Kinuyo Tanaka, e “Drive My Car”, de Ryusuke Hamaguchi. A entrada é gratuita.

Blues Bar

O Blues Bar leva o melhor cover de U2, diretamente de Curitiba (PR), para uma noite com os melhores sucessos da banda irlandesa, hoje (16), a partir das 20h. Compre os ingressos pelo site: www.sympla. com.br/bluesbarms.

Shopping Bosque dos Ipês

Hoje (16) tem “Play Games”, com piscina de bolinhas, boliche, games e muito mais para a criançada, no shopping Bosque dos Ipês, das 15h às 22h. Ainda durante o horário de funcionamento do shopping, todos os dias, as atrações são: “Casa da Tia Paula”, com brinquedoteca, minicarros divertidos para as crianças passearem pelo shopping e Arena Trampolim. A Arena Trampolim está na área central do shopping, das 10h às 22h, com um mega tobogã de 8 metros, escorregadores de diferentes níveis e muito mais, garantindo a diversão com toda a segurança. O ingresso custa R$ 50 para brincar durante 50 minutos (a cada minuto excedente será cobrado R$ 1 por minuto) e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local.

Shopping Campo Grande

Sexta é dia de Quintal Sesc no shopping Campo Grande! E hoje (16), a atração continua em clima de festa junina. Com decoração temática e barracas típicas haverá a apresentação de quadrilha com a escola Monpetit, apresentação do musical Matilda e show musical com Ana Cabral. Entre os expositores, Turma da Mary Hotdog e Carreteiro, Pamonha da Dona Elza, Chefao Churros e Crepe, Estância Vó Zilda e muito mais. O Quintal Sesc acontece das 17h às 22h, no estacionamento da loja Riachuelo e a entrada é gratuita. Na Cinemark, um dos filmes mais aguardados do ano está em estreia, “The Flash”, o filme solo do herói estrelado pelo ator Ezra Miller. Depois dos eventos de Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava seria que sua atitude teria consequências catastróficas para o universo. Confira a programação completa no site: www.cinemark.com.br/campo-grande/ cinemas.

Shopping Norte Sul Plaza

Se está querendo assistir a um filme no cinema hoje (16), aproveite, pois o Cinépolis do shopping Norte Sul Plaza está em promoção somente nesta sexta! E as atrações de todos os dias por lá, durante o horário do shopping, são o passeio de trenzinho Giggio, em frente à loja Magazine Luiza, a Slimeria, com oficinas divertidas de massinha elástica, em frente à Ri Happy. Os jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer funcionam das 15h às 20h, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. E continua aberta, durante o funcionamento do shopping, a ExpoNorte, do coletivo de artesãos Artems (Associação de Artesãos de Mato Grosso do Sul), na praça de eventos em frente à Renner, com produtos manufaturados e feirinha com economia criativa. E não acaba por aí, pois todos os dias têm também a Exposição Japão de Norte a Sul, na praça central entre a loja Vivara e Sonho dos Pés.

Sábado (17/6)

Festa Junina de Dourados

Sábado (17), é a vez da dupla Hugo e Victor subir ao palco da festa junina dos douradenses, no Centro de Convenções. Os portões abrem às 18h e a entrada é franca!

Blues Bar

E se você não conseguir ir na sexta-feira (16), no sábado (17), tem mais U2 no palco do Blues. Ouça “Beautiful Day” e muitos outros sucessos da banda, a partir das 20h. Ingressos já estão disponíveis pelo site: www.sympla.com. br/bluesbarms. O bar fica na rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Shopping Bosque dos Ipês

Futebol e Arena Trampolim movimentam o shopping Bosque dos Ipês, no sábado (17). A arena funciona das 10h às 22h, na praça central. A atração conta com parede de escalada, um mega tobogã de 8 metros de altura, escorregadores de diferentes níveis, áreas com 4 mil cubos de espuma e equipamentos com 3,9 mil molas de resistência, que garantem a diversão com toda a segurança para crianças a partir de 3 anos. E, às 15h30, tem transmissão do amistoso, com uma disputa entre Brasil e Guiné, no telão da praça de alimentação.

Shopping Campo Grande

Aproveite o sábado para levar as crianças no Happy Park Kids, que está localizado na área central dosShopping Campo Grande, em funcionamento das 10h às 22h. A atração está com um megacircuito de atividades infantis com brinquedos e atende a crianças de 1 a 12 anos. No trampolim kids, elas podem aproveitar uma sequência de camas elásticas, além de uma gigante piscina de bolinhas ou spaghetti e dois playgrounds de labirinto.

Shopping Norte Sul Plaza

A Cia Habilidoces inicia a animação com as crianças, levando contação de histórias às 15h e às 16h30, no espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. E não se esqueça que ainda tem o passeio de trenzinho Giggio, em frente ao Magazine Luiza e a Slimeria, com oficinas divertidas de massinha elástica, em frente à Ri Happy.

Domingo (18/6)

Capivas Cervejaria

Com muita música, dança, performances e feira da diversidade, no domingo (18), tem August, Guuustax, Afro Queer, Lady Afro e Hytalo no Capivas Cervejaria, a partir das 16h. A cervejaria está localizada na rua Pedro Celestino, 1.079.

Shopping Bosque dos Ipês

Domingo tem “Missa no Bosque”, às 11h, no espaço ao lado da Riachuelo, no shopping Bosque dos Ipês. A ação religiosa e social é promovida pela Paróquia Senhor do Bonfim de Campo Grande. Das 15h às 18h, no segundo piso, em frente à loja Toni Toys, tem Arena Sesc, com atrações para crianças de todas as idades brincarem com suas famílias. E, para finalizar o domingo por lá, tem a Arena Trampolim, funcionando das 12h às 20h, a preço de R$ 50, para brincar durante 50 minutos.

Shopping Campo Grande Em parceria com o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o shopping Campo Grande realiza uma tarde especial no domingo (18), em comemoração ao Dia Mundial do Orgulho Autista, celebrado nesta mesma data. A iniciativa, que surgiu no Reino Unido, é uma celebração da neurodiversidade de pessoas com espectro autista e a ação é uma forma de inclusão e socialização entre as crianças. O evento começa às 14h, no estacionamento do shopping e contará com exposição das viaturas da PRF e CBMMS e aeronave da PRF. Haverá ainda tirolesa, brinquedos infláveis, estandes de instituições parceiras e muita interação para as famílias.

Shopping Norte Sul Plaza

Se você procura uma diversão para as crianças, tem interações mágicas com o ilusionista Thiper, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo, no shopping Norte Sul Plaza. Além das exposições, passeio de trenzinho Giggio e Slimeria, tem os jogos de tabuleiro e a biblioteca funcionando das 15h às 20h, também no Espaço Sesc.

