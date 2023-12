Arraiá’ da AACC/MS será neste sábado com barracas solidárias

AACC/MS realiza ‘arraiá’ neste sábado, com 27 barracas solidárias, no Bosque Expo, e comemora 25 anos de instituição, em Mato Grosso do Sul

Uma das festas mais tradicionais do calendário junino de Mato Grosso do Sul, o “Arraiá” da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) contará com 27 barracas solidárias amanhã (17), das 12h às 22h, no Bosque Expo (shopping Bosque dos Ipês). Graças à força do trabalho voluntário, mais de 100 pessoas estarão trabalhando na organização, venda de produtos, atendimento aos visitantes e nas mais variadas ocupações, durante as 10 horas de festa. E se você já está procurando um “arraiá” neste fim de semana para saborear um delicioso quentão, está convidado para prestigiar o “arraiá” da AACC/MS, que também está celebrando 25 anos de instituição e terá a venda de espetinho, cachorroquente, pastel, arroz carreteiro, caldos, doces, linguiça de Maracaju, Estação do Vinho e outras delícias. Para as crianças, terá pescaria, área kids e apresentações de quadrilhas de escolas de Campo Grande.

A diretora do voluntariado da instituição, Maria Auxiliadora Ribas, relembra como a festa começou, há alguns anos e ressalta a expectativa de mais uma edição do “Arraiá” da AACC/MS, que é realizado desde 2002 e espera atrair cerca de 10 mil pessoas, este ano. “O ‘arraiá’ da AACC/MS acontece desde 2002. Começamos na rua, atrás da instituição e a cada edição fomos recebendo mais visitantes e precisamos encontrar conforto e alegria para os campo-grandenses.”

Pelo segundo ano consecutivo, o evento acontecerá no espaço de eventos do shopping Bosque dos Ipês, com ambiente climatizado.

Solidariedade

Na festa, além de se divertir, o visitante ajuda a instituição a cumprir sua missão de cuidar de crianças e adolescentes com câncer de todo o Estado. Em sua casa de apoio, a AACC/MS assiste os pacientes e seus acompanhantes que vêm do interior e até de países fronteiriços para realizar tratamento contra o câncer. Para oferecer suporte adequado, a instituição custeia despesas mensais que totalizam cerca de R$ 300 mil.

A AACC/MS disponibiliza refeições, hospedagem, itens de higiene e acompanhamento profissional com nutricionistas e psicólogos, além de oferecer atividades ludopedagógicas e outros serviços essenciais. A entidade também assume despesas de manutenção, como luz, água, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal. Além disso, arca com os custos de exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A presidente da instituição, Mirian Comparim, ressalta a importância da participação do público, no evento deste sábado (17).

“Dessa forma, ao participar do ‘Arraiá’ da AACC/ MS, os visitantes estão proporcionando não apenas um momento de alegria, mas também contribuindo diretamente para a continuidade do trabalho da instituição em prol das crianças e adolescentes que enfrentam o câncer. É uma oportunidade de unir diversão e solidariedade, promovendo impacto positivo na vida daqueles que mais necessitam de apoio e cuidado.”

A festa contará com 27 barracas solidárias, nove a mais que no ano passado, e todas elas são adotadas voluntariamente por empresas parceiras, que doam os produtos, vendem e participam no dia com suas equipes. O posto Caravágio é uma das empresas que estará presente, com a barraca do milho, e a diretora, Bruna Pavoni, conta que é uma alegria participar do evento todos os anos e revela sua expectativa com as vendas.

“Para nós, é uma alegria poder participar de uma festa tão bem organizada e pensada, com tantas pessoas envolvidas, que fazem tudo com tanto carinho. É um ambiente gostoso, as comidas são uma delícia, o clima da festa é ótimo, então é muito prazeroso participar. Para mim, é uma alegria, quero continuar participando e ajudando enquanto eu puder. Há muitos anos nós ajudamos, inclusive em várias festas, antigamente ajudávamos com as bebidas e agora estamos na barraca do milho. Ano passado, o ‘arraiá’ superou nossas expectativas, pois às 19h já tinha acabado praticamente todos os produtos da nossa barraca. Então, espero que esse ano não falte e não acabe tão cedo, mas que a gente venda muito mais”, disse.

25 anos de instituição

O “arraiá” também faz parte da comemoração dos 25 anos da instituição e Maria Auxiliadora afirma que, a cada vitória de um paciente, se sente com dever cumprido. “Buscamos uma qualidade de atendimento às famílias e cada um que passa aqui, na AACC/MS. Em 25 anos pode-se dizer que cada criança que toca o ‘sino da vitória’ é um sinal de que a nossa missão está sendo cumprida com excelência.”

“Para nós, do posto Caravágio e família, é muito importante participar dessa festa, pois a gente realmente vai lá, trabalha e se dedica. Gostamos de estar presentes e ajudar mesmo, porque sabemos que é uma entidade séria, que precisa do apoio de toda a população e empresários. Então, uma marca para uma entidade de 25 anos é algo que exige até mais responsabilidade perante a sociedade”, destaca Bruna.

SERVIÇO:

O Arraiá da AACC/ MS acontece neste sábado (17), das 12h às 22h, no Bosque Expo (Shopping Bosque dos Ipês). A entrada custa R$ 10 por pessoa e o ingresso pode ser adquirido no local. Crianças de até 10 anos não pagam. Mais informações: (67) 3322-8000.

