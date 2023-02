Quintal Sesc desta quinta terá feira de adoção de cães e gatos

A edição desta sexta-feira (10), do Quintal Sesc, terá uma novidade, a 1ª Feira de Adoção Petlovers, promovida pela Subea (Subsecretaria de Bem-estar Animal), com doação de cães e gatos, além de programação cultural, a partir das 17h, no Shopping Campo Grande, na Capital.

A contação de histórias e brincadeiras fica por conta de Nano Elânio que, tem mais de 25 anos de experiência em artes. O artista atua como musicoterapeuta e compositor.

O espetáculo teatral ficará por conta da Cia Teatro do Mundo, com a Turma do Bolonhesa em “Quem Conta um Ponto Cria um Conto”. Nessa aventura, Bolonhesa e sua trupe se aventuram no meio do Pantanal. A obra traz a temática do folclore brasileiro e a prevenção contra o desmatamento.

Quem sobe ao palco para finalizar a noite com seu show musical é o cantor Ton Alves, com uma mistura de soul, jazz e MPB.

Além das atrações culturais, o Quintal Sesc possui área kids, com brinquemania, pinturinha, recreação e entrega de balões, além de contar com um espaço exclusivo para os pets. Além da feirinha com produtos orgânicos e foodtrucks.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.