Queijo de tereré, gelato de bocaiuva e mais; confira as novidades da 9ª Festa do Queijo

A 9ª edição da Festa do Queijo foi lançada oficialmente na noite dessa quarta-feira (15), em evento que reuniu autoridades, produtores rurais e a comunidade de Rochedinho. A cerimônia reforçou o papel da festa no fortalecimento da economia local, na valorização da produção artesanal e no incentivo ao turismo rural.

Os expositores foram um dos destaques do lançamento, apresentando ao público uma prévia da diversidade que marca o evento. Além dos tradicionais queijos artesanais, produtos como doces, doce de leite e até gelato mostraram a força e a variedade da produção local. Neste ano, o evento será realizado nos dias 8 e 9 de maio.

Durante o lançamento, a prefeita Adriane Lopes destacou que a festa vai além da gastronomia. “A Festa do Queijo já faz parte da identidade de Rochedinho. É um evento que movimenta a economia, valoriza quem produz e mantém viva a nossa cultura”, afirmou.

O produtor de queijo Alceu Cabral, que atua há anos em Jaraguari e está em processo de mudança para Rochedinho, destacou a importância da festa como oportunidade de crescimento. Criador do queijo de tereré, ele ressaltou o potencial de inovação dentro da produção artesanal. “A Festa do Queijo é uma grande vitrine para quem produz. Ajuda a divulgar nosso trabalho e valoriza a produção artesanal”, afirmou.

A jovem Rebeca Rodrigues, neta de produtores de doce de leite, também ressaltou o valor afetivo e econômico do evento. “Eu cresci vendo minha família produzir doce de leite, então a festa tem um significado muito especial pra gente. É uma forma de manter essa tradição viva”, disse.

Quem também marcou presença foi a artesã Maria Auxiliadora, que participou do lançamento movido pela memória afetiva. “Eu estava com saudade da festa. Queria sentir um pouco desse gostinho de novo e já entrar no clima desse evento que a gente gosta tanto”, contou.

Entre as autoridades estavam: a vice-prefeita Camilla Nascimento, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Valdir Gomes, o secretário da Sear, Darci Caldas, o deputado estadual Lídio Lopes, entre outras lideranças.

O secretário Valdir Gomes ressaltou a importância cultural e turística do evento e destacou a valorização de produtos regionais, como o gelato de bocaiuva, que evidencia a criatividade e o potencial da produção local. Produtores e expositores também reforçaram o papel da festa como vitrine para ampliar oportunidades e manter tradições.