Quadrinista criador da HQ “SpaceshitVolume 1” é agraciado com edital da PNAB

O quadrinista de Campo Grande, Fred Hildebrand, teve sua obra ‘Spaceshit – Volume 1’ contemplada no edital da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) de Fomento à Cultura, voltado à seleção e circulação de obras literárias independentes em Mato Grosso do Sul. O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, é um dos principais mecanismos de incentivo à produção literária sul-mato-grossense e reconhece autores nascidos ou residentes há pelo menos dois anos no Estado.

Com a aprovação, o Governo do Estado adquiriu 100 exemplares impressos do quadrinho e também a versão digital (e-book), que ficará disponível gratuitamente por dois anos na plataforma Leia MS, dentro do aplicativo MS Digital. Os exemplares físicos serão distribuídos para bibliotecas públicas integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, garantindo que leitores de todo o Estado tenham acesso à obra.

Para Fred Hildebrand, a contemplação com o edital representa a oportunidade de ampliar significativamente o alcance de sua produção autoral. Como artista independente, ele destaca que a venda das suas histórias em quadrinhos ocorre majoritariamente em eventos locais e que iniciativas como a PNAB permitem que suas produções cheguem a leitores que, na maioria das vezes, não teriam acesso.

“É uma forma de levar nosso trabalho para mais longe e alcançando mais pessoas, com material de qualidade e circulação que, sozinho, eu dificilmente alcançaria”, afirma o artista.

Para o Jornal O Estado, o autor também disse que, ao ser contemplado pelo edital, entendeu que seu trabalho seria alavancado tanto em oportunidades quanto em alcance por meio da distribuição em bibliotecas. “A PNAB é uma grande alavanca para o meu trabalho de duas grandes formas, a primeira, levando ele para as bibliotecas do estado e ao acesso de todos que frequentam esse ambiente, sem que necessariamente eu precisasse ir até essas pessoas. Acredito que todo autor quer ser lido, então o edital me ajudaria nisso.

A segunda é que, com o valor do edital, eu poderia garantir uma segurança financeira para trabalhar e produzir novos capítulos de Spaceshit, e assim desenvolver mais ainda esse mangá, trazendo mais aventuras para leitores que já estão acompanhando a jornada da Luiza”, explica.

No total, o edital selecionou 50 projetos, cada um financiado com R$ 15 mil, para apoiar criação, publicação e difusão de obras locais. “Ao democratizar o acesso ao livro e fortalecer a cadeia produtiva da literatura sul-mato-grossense, o edital reafirma um compromisso com a valorização da leitura, a formação de públicos e o fortalecimento da cultura local, incluindo os quadrinhos, que ganham cada vez mais espaço como linguagem artística e literária”.

Para Fred, mesmo que de forma tímida, autores e histórias já vem sendo contemplados e vistos por editais, pois a produção sul-mato-grossense de quadrinhos existe há tempos. “Isso vai gerando aos poucos o conhecimento e reconhecimento do público, que ainda acredita ser muito distante a produção de histórias em quadrinhos autorais em Mato Grosso do Sul. Volta e meia, ouço nos eventos, as pessoas surpresas com o meu trabalho e que sou daqui, assim como já ouvi outros autores comentando a mesma coisa”, pontua.

Sobre o autor

Natural de Campo Grande, é formado em Artes Visuais pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), é quadrinista, ilustrador e professor de Mangá, trabalha com quadrinhos e ilustrações desde 2008. Participou do quadrinho independente ‘Patre Primordium’ (2009-2012), como artista e criação. Desenhou dois capítulos do quadrinho ‘Nanquim Descartável’ (2011), do roteirista Daniel Esteves. Fez os desenhos para o título: ‘Os Desviantes’ (2022), no Almanaque Guará, revista mensal da editora carioca, Universo Guará. É responsável por toda a arte da web comic ‘Homem – Grilo’, do escritor e roteirista Cadu Simões. ‘Spaceshit’ é o primeiro trabalho autoral em que toda a produção é desenvolvida por ele. É vencedor, junto com o Cadu Simões, no 35° e 37° Troféu HQMIX, na categoria web quadrinhos com o título, ‘Homem-Grilo’.

‘Spaceshit’ começou a ser produzido em 2020 durante a pandemia. A história em quadrinhos tem quatro capítulos e apresenta a aventura de Luiza, uma adolescente que busca de se tornar uma caçadora de recompensas, com o tio Bigode, que faz o possível ou não, para ajudar na realização desse sonho. Os dois estão em um cenário espacial, que tem humor, diversão, conflito e muita emoção. Spaceshit apresenta situações de relacionamentos familiares, empatia e superação. Em 2023, a obra foi indicada ao 36° Troféu HQMIX, na categoria de publicação independente seriada. É publicado on-line e gratuito no site Fliptru.

“Sempre quis escrever quadrinhos, não apenas desenhar, por mais que esse seja o meu forte. Quando comecei os estudos para escrever histórias, Spaceshit foi o meu laboratório, então fui testando processos para ver qual se encaixava melhor para mim”, recordou.

Como artista, ele destaca que um de seus aprendizados na jornada com o quadrinho é que não existe um ‘molde’ para se planejar ou escrever roteiros. “Desde então venho experimentando constantemente, formas de criar as aventuras e não me cobrar tanto para que tudo fique perfeito. A parte do desenho é mais fluida, porque que tenho mais experiência, mas o traço foi se aprimorando e se encontrando a medida que fui produzindo os capítulos”.

E spoiler: a história de Luiza e o Tio Bigode irá ser expandida. “Spaceshit vol.2 está programado para sair no meio de 2026, já tem os primeiros capítulos publicados online, pelo site Fliptru e estou produzindo a segunda metade pra fechar o livro. Fora isso, continuo como ilustrador do Homem-Grilo, que terá seu segundo volume lançado agora em dezembro na CCXP e estou com um outro quadrinho em campanha de financiamento coletivo, na plataforma Catarse, que se chama, Cinza”, finaliza.

Por Carolina Rampi