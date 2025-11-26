Com atores estreantes, filme “Khaos” estreia hoje no Nova Lima

Abordando temas delicados sobre as descobertas da adolescência, o filme “Khaos: sobrevivendo na escola” estreia nesta quarta-feira (26), às 20h, em uma sessão especial na Escola Estadual Lino Villachá, no bairro Nova Lima.

Com atores estreantes e selecionados dentro do próprio bairro, o longa traz reflexões profundas e sensíveis sobre como a convivência no ambiente escolar é cheia de desafios, preconceitos, mas também muito transformadora.

Produtora e diretora do longa, Aniela Paes explica que fazer o lançamento nesta escola é muito significativo: além de ter muitas cenas filmadas no local, os atores foram selecionados

dentro da própria comunidade, incluindo os próprios alunos da instituição de ensino. Para ela, esta foi uma grata surpresa, porque, embora tenham atuado pela primeira vez, os

jovens atores trouxeram uma uma carga emocional muito necessária para a história.

“Os alunos da escola fizeram uma seleção para participar do filme e nos surpreenderam, porque, mesmo que ainda não tivessem atuado em um filme audiovisual, eles carregam

essa carga dramática dos personagens sem nunca ter antes e conseguem entregar tudo isso. É um filme que vai surpreender bastante, tanto na atuação, tanto na fotografia.”, disse.

Outro ponto de destaque que faz esse momento especial é o fato de Anielle ser egressa dessa mesma escola, lugar onde conheceu o poder transformador da arte e, agora, leva a

mesma oportunidade para os jovens que hoje ocupam as mesmas carteiras em que ela esteve anos atrás.

Além de conhecerem a cultura cinematográfica, a produção ainda revelou talentos. Impulsionados pela ideia de filmar histórias, os estudantes estão montando um núcleo de produção na escola e pretendem rodar um curta-metragem escrito por eles.

“Eu acredito que o filme veio para transformar a visão deles e descobrir novos talentos, possibilitando o acesso à cultura e a oportunidade para a participar de uma produção.”, concluiu.

O projeto é resultado do Investimento Cultural: FUNDAC / PREFCG / Lei Paulo Gustavo / Governo Federal BRASIL.

Serviço

Estreia “Khaos: sobrevivendo na escola”;

Dia 26 de novembro, às 20h;

Endereço: Escola Lino Villachá.

