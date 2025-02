Projeto “Pequeños Pantaneiros” oferece aulas gratuitas de circo para crianças de Corumba e Ladário

Atividade de extensão está com inscrições abertas para crianças de 6 a 10 anos

Entre os dias 10 e 14 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para o Pequeños Pantaneiros, uma ação do projeto de extensão Los Pantaneiros, do Câmpus do Pantanal (CPan) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). As atividades gratuitas, que envolvem circo e movimentação corporal, são voltadas para crianças de 6 a 10 anos residentes em Corumbá e Ladário. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sala B3, da Unidade 1 do CPan, no horário das 14h às 17h, e as vagas são limitadas.

Serão formadas duas turmas: uma para crianças de 6 a 8 anos, das 17h10 às 18h, e outra para crianças de 8 a 10 anos, das 18h10 às 19h, sempre nas segundas e quartas-feiras. O total de vagas é de 30, divididas entre alunos de escolas públicas e membros da comunidade universitária. As atividades ocorrerão no Laboratório de Cultura Lúdica, Educação Física e Esporte do CPan.

O projeto, coordenado pelo professor Rogério Zaim, tem como objetivo ampliar as possibilidades de ensino nas aulas de Educação Física, oferecendo atividades lúdicas, inclusivas e sem distinção de gênero.

Criado em 2023, o Pequeños Pantaneiros já recebeu cerca de 30 crianças, proporcionando uma vivência positiva e enriquecedora. “Por muito tempo, recebi solicitações para criar uma proposta similar para crianças, o que resultou na criação do Pequeños Pantaneiros, em 2023. Desde então, cerca de 30 crianças já vivenciaram as atividades no ‘picadeiro’ do CPan”, afirma.

Paulo Guilherme Stral, ex-aluno de Educação Física do CPan e monitor do projeto, conta sobre a experiência com as crianças: “Foi muito gratificante vê-las superando desafios e evoluindo tanto física quanto emocionalmente. No começo, muitas tinham medo, mas ao final estavam mais confiantes e sociáveis.” Ele convida os pais a inscreverem seus filhos, afirmando que o projeto oferece uma oportunidade única para o desenvolvimento e fortalecimento da autoconfiança (Com informações da Assessoria).

Amanda Ferreira

