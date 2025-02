Instituto Sucata Cultural está de volta com aulas para todas as idades e Feira Cultural

Projeto de Dourados está com aulas gratuitas e feira artística marca retorno das atividades

Quando se fala em arte e cultura em Dourados, a reposta está na ponta da língua; O Sucata Cultural, um projeto que se tornou sinônimo de inovação, criatividade e resistência artística na cidade. Após um breve intervalo, o projeto retorna com força total, trazendo de volta as suas aulas de circo, teatro, dança e outras linguagens artísticas. Há duas semanas, as atividades já estão em andamento, e o grande evento que marca o retorno oficial do Sucata Cultural é a tradicional Feirinha Cultural, que acontecerá nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, a partir das 18h.

A Feirinha do Sucata Cultural é muito mais do que um evento de vendas. O espaço contará com brechós de peças vintage, artesanatos exclusivos de artistas locais e uma oferta gastronômica variada, para agradar a todos os gostos. Com entrada gratuita, a Feirinha se torna uma oportunidade acessível para todos, unindo arte, cultura e entretenimento em um único ambiente.

A atração principal da noite será a apresentação da banda Operários do Groove, uma das mais tradicionais de rock em Dourados. Com sua mistura de rock e MPB com um repertório envolvente, a banda promete agitar o público e colocar todo mundo para dançar. Além disso, a Feirinha contará com o DJ Danlitros, que traz mixtapes especiais, e apresentações de alunos, garantindo ainda mais diversidade e energia ao evento.

Sucata Cultural

O Sucata Cultural não é apenas um projeto artístico, mas uma verdadeira casa da cultura em Dourados. Fundado há oito anos por artistas como João Rocha, Júnior de Oliveira, Társila Bonelli e Antônio Júnior (que atualmente não reside mais em Dourados), o espaço tem sido responsável pela formação de novos talentos e pela promoção de importantes eventos culturais. No espaço trabalham 09 artistas, dentro das produções, eventos e aulas.

As aulas de circo, teatro, dança, e até mesmo as oficinas de tecido acrobático e dança aérea, são um reflexo da diversidade cultural que o Sucata abriga.

O Sucata Cultural conta com um teatro de bolso, totalmente equipado para apresentações artísticas, além de uma biblioteca. O espaço “Lá no Jardim — Café e Cozinha Criativa” é dedicado à gastronomia e à realização de apresentações musicais. Também serve como sede executiva e local de treinos e ensaios das Cias Artísticas “Cia TheAstai” e “Circo Le Chapeau”.

Premiado pela Funarte (Fundação Nacional de Artes) por seus espetáculos, o Instituto também teve uma participação ativa em debates e projetos sobre economia criativa, contribuindo para o fortalecimento da cultura na região. Em 2024, o projeto alcançou uma grande conquista: foi reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura. Esse título representa a valorização de sua luta pela democratização da arte e pela inclusão cultural, especialmente em tempos desafiadores.

Wesley Prado, artista, professor e produtor do Sucata, é um exemplo do impacto do projeto na vida dos artistas locais. Começando como aluno, Wesley foi se destacando aos poucos e hoje é um dos principais nomes na produção cultural de Dourados, desempenhando o papel de professor no espaço.

“O Sucata Cultural tem o poder de mudar vidas. Quando comecei aqui, era só um aluno, mas o espaço me deu oportunidades de crescer e hoje estou aqui, como artista e professor”, afirma. A transformação não se dá apenas ao nível individual, mas também em uma escala coletiva, ao proporcionar à cidade uma estrutura para a realização de eventos que, de outra forma, seriam impossíveis.

A cidade de Dourados carece de espaços culturais adequados para a realização de eventos artísticos de grande porte, como espetáculos de teatro, dança e circo. Atualmente, existem apenas dois espaços na cidade que realmente dão suporte aos artistas para que possam realizar seus projetos e apresentações. O Sucata Cultural é um desses espaços, e sua importância é imensurável para a cena cultural local. “Hoje, o Sucata é uma das poucas opções que temos para poder apresentar nossos trabalhos e conquistar novos públicos”, destaca Wesley Prado.

Em um momento em que muitas cidades enfrentam a falta de apoio à cultura, o Sucata Cultural se mantém firme e segue oferecendo uma plataforma sólida para artistas locais, proporcionando visibilidade e oportunidades de crescimento.

“Não temos um teatro municipal para abrigar os nossos espetáculos, então o Sucata se tornou um porto seguro para quem quer viver da arte e fazer a diferença na cidade. O Sucata não só me deu a oportunidade de ser artista, mas também me ajudou a crescer dentro desse universo. Hoje, temos mais visibilidade e podemos compartilhar nossa arte com mais pessoas”, explica o artista.

Diversidade de Linguagens

Uma das principais características do Sucata Cultural é a diversidade de linguagens artísticas que ele abraça. As aulas de circo, teatro, dança, e música são apenas algumas das opções oferecidas para quem deseja explorar sua criatividade e desenvolver novas habilidades para crianças e adultas. Além disso, o Sucata tem investido em formatos mais contemporâneos de arte, como a dança aérea e o tecido acrobático, modalidades que estão conquistando cada vez mais adeptos e que fazem do projeto um centro de inovação artística.

O projeto está oferecendo aulas gratuitas de dança, teatro e circo para estudantes de escolas públicas de Dourados, através do Projeto PNAB (Política Nacional Aldir Blanc). Onde alunos a partir de 12 anos participaram de oficinas culturais no contraturno escolar durante três meses.

A PNAB de Dourados, gerida pela Secretaria Municipal de Cultura, visa fomentar a produção e a formação artística na região, garantindo acesso gratuito à cultura para comunidades em situação de vulnerabilidade. Como parte dessa ação, os estudantes participantes também terão a oportunidade de assistir a espetáculos artísticos de alta qualidade, enriquecendo sua experiência e vivência cultural. Entre as apresentações previstas, destacam-se: Balança, Mas Não Cai, de Tarsila Bonelli, Estamos em Ebulição, de Wesley Prado, ambos dirigido por João Rocha e O Incrível Atirador de Facas, de Júnior de Oliveira.

Estes espetáculos são criações desenvolvidas dentro do próprio Sucata Cultural e circulam por festivais e mostras em todo o Brasil. Além dessas atividades, o Sucata Cultural segue promovendo eventos importantes, como a Mostra de Palhaço, o festival de audiovisual Eu na Tela, e o projeto Temporada, que trará espetáculos artísticos durante seis meses consecutivos a preços acessíveis para toda a população de Dourados.

Serviço

A feira cultural do Sucata Cultura irá acontecer nesta sexta-feira (14), às 18h, na Rua Onofre Pereira de Matos, 805. Próximo ao colégio Adventista e a igreja católica São José Operário. Para mais informações sobre matrículas e o projeto, os telefones para contato são (67) 9134-4133 e (67) 3426-3878.

Amanda Ferreira

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.