Projeto leva espetáculo e oficinas para a primeira infância

Ação será realizada nem quatro cidades de Mato Grosso dio Sul

Um projeto cultural voltado à primeira infância percorrerá quatro cidades de Mato Grosso do Sul com atividades artísticas destinadas a crianças e suas famílias. Intitulado “Bagunça com Você”, o projeto passa por Dourados, Ivinhema, Campo Grande e Três Lagoas, levando apresentações, oficinas e intervenções que estimulam a imaginação, o brincar e o contato com a arte desde os primeiros anos de vida.

A programação inclui o espetáculo “Balança, mas não cai!”, além de oficinas lúdico-brincantes e pequenas intervenções artísticas. As atividades buscam proporcionar experiências sensíveis, divertidas e acessíveis, alcançando crianças de diferentes contextos sociais.

Além das apresentações abertas ao público, o projeto também realiza ações em espaços de cuidado, acolhimento e saúde, ampliando o acesso à arte para crianças que muitas vezes têm menos oportunidades de contato com atividades culturais.

As intervenções artísticas em formato pocket show serão realizadas em hospitais e em associações voltadas ao cuidado infantil. As oficinas, por sua vez, serão destinadas a crianças que vivem em lares de acolhimento.

Realizados em praças e parque públicos, abertos a toda comunidade local, o espetáculo “Balança, mas não cai!” mistura elementos de dança, circo e palhaçaria em uma cena sensível e brincante. A proposta dialoga diretamente com o universo infantil, utilizando humor, movimento e imaginação para criar uma experiência cênica envolvente e acessível para o público.

De acordo com os idealizadores, a iniciativa reforça a importância da arte no desenvolvimento das crianças, contribuindo para processos de descoberta, expressão e construção de vínculos por meio do brincar.

O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo – 1ª Infância, com apoio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e do Governo do Estado.

Confira a programação

DOURADOS

20/03

* 9h – Intervenção Pocket Show

Local: Hospital Universitário

* 15h – Oficina lúdico brincante

Público: Crianças do Lar Ebenezer

Local: Sucata Cultural

21/03 – 18h

Apresentação “Balança, mas não cai”

Local: Parque Rego d’Água

Endereço: Rua Belo Horizonte S/N – Jardim Água Boa – Dourados/MS

IVINHEMA

25/03

* 09h – Oficina lúdico brincante

Público: Crianças do Abrigo Cantinho Bem Me Quer

Local: Abrigo Cantinho Bem Me Quer

* 15h – Intervenção Pocket Show

Local: Colégio Poeta Manoel de Barros

25/03 – 19h

Apresentação “Balança, mas não cai”

Local: Praça Nelito Câmara

Endereço: Av. Brasil – Centro – Ivinhema/MS

CAMPO GRANDE

10/04

* 08h – Intervenção Pocket Show

Local: Associação Juliano Varela

* • 14h – Oficina lúdico brincante

Local: Instituto Maná do Céu

11/04 – 18h

Apresentação “Balança, mas não cai”

Local: Palco Orla Morena

Endereço: Av Noroeste -Bairro Cabreúva

TRÊS LAGOAS

12/04 – 19h

Apresentação “Balança, mas não cai”

Local: Praça Ramez Tebet

Endereço: Av. Aldair Rosa de Oliveira, s/n – Centro – Três Lagoas/MS

13/04

* 09h – Oficina lúdico brincante

Público: Crianças do Acolhimento Institucional

Local: Acolhimento Institucional

* 15h – Intervenção Pocket Show

Local: Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé

Por Da redação

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