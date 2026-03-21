Fundação de Cultura disponibiliza gratuitamente Manual Técnico de Museografia

Material foi desenvolvido para servir como um guia logístico e técnico

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul disponibiliza gratuitamente aos artistas e ao público em geral o Manual Técnico de Museografia e Mediação Cultural. O material foi desenvolvido para servir como um guia logístico e técnico, traduzindo normas complexas de museografia para a realidade prática do cotidiano.

Elaborado pelo gerente de Políticas Públicas e Fomento Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Renan Reis, o Manual é um compêndio de etapas, informações e conteúdos que estão completamente ligados ao processo de elaboração, concepção, realização e finalização de exposições.

Segundo Renan, a iniciativa de elaboração do material surgiu por várias dúvidas dos artistas. “Então eu resolvi fazer um de informações de como se pensa uma exposição de arte, desde como você pensa na seleção das obras, o que vai no seu texto, perguntas que você responde para o público, qual é a sua intenção, até a forma técnica de como expor, qual é a melhor luz para realçar a obra, qual a altura ideal, quais são os nomes que a gente coloca na etiqueta da obra, pensando na acessibilidade para o público, porque é uma iniciativa que a gente vem vendo nas novas Pnabs e a gente precisa atender esses públicos também”.

E o intuito é também de pensar sobre os educativos. “Porque como que a gente também conecta o público com a obra de arte em si, com o espaço, e a função do educativo é justamente criar pontes entre obras, conhecimentos, saberes, então o intuito desse manual é justamente pegar e dar uma pincelada, ele é muito inicial, ele não tem intenção de se aprofundar, mas ele tem intenção de nrotear. Então a gente nortearia o pensamento dos componentes, agentes culturais, artistas e pessoas interessadas em artes em geral, a ter uma breve noção de como que funciona essa logística, desde o transporte de obras até as ideias e a parte conceitual de uma exposição”.

O Manual Técnico de Museografia e Mediação Cultural está disponível gratuitamente aos artistas e ao público em geral por meio do link: https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/informativos/guias-e-manuais/

Sobre o autor

Renan Reis é gerente de Políticas Públicas e Fomento Cultural na Fundação de Cultura de MS (FCMS), onde atua na intersecção entre a prática artística e a gestão estratégica. Com sólida trajetória no setor cultural, possui experiência na condução de ateliês e processos educativos em instituições de referência como Sesc Pompéia e SESI Av. Paulista. Foi coordenador pedagógico e de exposições na ABRA, sendo um dos responsáveis pela implantação do manual de museografia da instituição. Possui cursos em instituições como Belas Artes, FAAP e MinC, é também coautor do livro ENTRE: Materialidades e Afetos.

Por Da redação

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