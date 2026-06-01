Projeto Jahcarezando mistura Carnaval, Reggae e Arte MS

Iniciativa estreia com shows, oficinas culturais e diversidade artístico

Campo Grande se prepara para receber uma nova manifestação cultural que mistura a energia do Carnaval com a identidade regional e os ritmos do Reggae. Criado pelos artistas Manuzera e Sandim, o bloco Jahcarezando surge como uma proposta inédita para fortalecer a ocupação artística das ruas da Capital.

Inspirado na cultura pantaneira, o mascote Jahca, um jacaré estilizado com referências ao universo reggae, representa o espírito do projeto, que será apresentado oficialmente no dia 6 de junho, a partir das 16h, no espaço Jardim Secreto.

A programação de lançamento reúne música, arte urbana e experiências culturais voltadas à valorização da diversidade e da expressão coletiva. A iniciativa nasce com a intenção de ampliar a presença do Reggae no cenário cultural sul-mato-grossense, criando um novo espaço dentro do calendário carnavalesco de Campo Grande.

A ideia é que o bloco passe a integrar as festividades realizadas no domingo e na segunda-feira de Carnaval, caminhando ao lado de movimentos já tradicionais ligados ao gênero musical na cidade.

Entre as atrações confirmadas para a estreia está o DJ Cleiton Rasta, artista nordestino reconhecido nacionalmente por sua trajetória no Reggae e que fará sua primeira apresentação em Mato Grosso do Sul. O evento também contará com shows dos músicos locais Manuzera e Sandim, idealizadores do projeto. A proposta é transformar o Jahcarezando em um encontro permanente entre música, cultura popular e identidade regional.

Lançamento

Mais do que um evento musical, o Jahcarezando nasce como um espaço de encontro, troca cultural e fortalecimento da cultura de rua. A proposta dos organizadores é ampliar o olhar sobre o Reggae e romper preconceitos historicamente associados ao gênero.

Para o Jornal O Estado, Manuzera conta que a organização do bloco Jahcarezando vem sendo conduzida pelas equipes da KPROD e do DreadDay, que destacam a preocupação em oferecer ao público uma experiência cultural bem estruturada e acolhedora.

Para o evento de lançamento, marcado para o dia 6 de junho no Jardim Secreto, a proposta é unir música, arte e interação em um ambiente pensado nos mínimos detalhes, reforçando a identidade do movimento e a conexão com a cultura reggae.

“Em todas as produções da KPROD e do DreadDay, a nossa prioridade sempre foi entregar qualidade e proporcionar uma boa experiência ao público. Por isso, estamos preparando tudo com muito carinho, cuidando de cada detalhe para que as pessoas possam viver esse momento de forma completa”, destaca.

Repercussão

A repercussão em torno do bloco Jahcarezando tem surpreendido positivamente os organizadores, principalmente pela diversidade de públicos que passaram a se identificar com a proposta do projeto.

Segundo Manu, pessoas ligadas a diferentes estilos musicais, como funk, sertanejo, rap e pagode, demonstraram interesse pela iniciativa, fortalecendo a ideia de um espaço cultural plural em Campo Grande. Para o lançamento no dia 6 de junho, o evento promete reunir atrações musicais, feira criativa, oficina de dança reggae e uma estrutura preparada para receber o público com conforto e acessibilidade.

“Ficamos muito felizes com a forma como o público recebeu o anúncio do DJ Cleiton Rasta e também com o interesse de pessoas de diferentes movimentos culturais pela nossa proposta. Queremos justamente promover essa mistura e fortalecer a diversidade cultural em Campo Grande. Além dos shows, teremos bar, lanchonete com preços acessíveis, banheiros extras, oficina de dança reggae, feirinha criativa e apresentações com acessibilidade em Libras, tudo pensado para tornar o evento mais inclusivo e acolhedor”, conta.

Jahca, mascote do público

O nome do bloco já deu origem ao principal símbolo do projeto: Jahca, o jacarezinho do Reggae. Segundo Sandim, a ideia do personagem surgiu junto com o conceito do evento e representa justamente a mistura de linguagens e culturas que o Jahcarezando pretende reunir.

“Quando veio o nome Jahcarezando, já veio também a ideia de criar um avatar nessa vibe do bloco, dessa atmosfera que a gente queria trazer. O Jahcarezando tem o Reggae como raiz, como base, mas também quer abrir espaço para outras comunidades e segmentos artísticos. Essa mistura de culturas é muito importante pra gente”, explica Sandim.

O mascote foi desenvolvido pelo designer Silveira e deve acompanhar toda a identidade visual e cultural do bloco.

“Muitas vezes o Reggae ainda é associado a estereótipos limitados, mas o bloco mostra que nossa cultura envolve coletividade, resistência, consciência, espiritualidade, dança, afeto e diversidade artística. A proposta sempre foi criar um ambiente seguro e democrático, onde diferentes pessoas possam se reconhecer, independentemente de idade, estilo ou origem”, destaca Manuzera.

Reggae no Carnaval

Além dos shows musicais, o lançamento do Jahcarezando contará com slackline livre e oficina de Reggae Dancehall ministrada por Marcos Nathaniel, ampliando a proposta multicultural do evento.

“É alegria, diversão, música e um entretenimento saudável. O Jahcarezando nasce também para dar continuidade ao Reggae no Carnaval de Campo Grande. Hoje existe o tradicional Bloco do Reggae na sexta e no sábado, mas sempre ficou uma lacuna no domingo e na segunda. Então queremos fortalecer ainda mais esse movimento, dando voz ao Reggae, à música preta e às minorias”, afirma Sandim.

Para o artista, o movimento também carrega mensagens de transformação e afeto. “O Reggae fala de protesto, de política, mas também fala de paz e amor. A maior revolução é o amor”, resume.

Serviço: O lançamento oficial do bloco Jahcarezando acontece no dia 6 de junho, a partir das 16h, no espaço Jardim Secreto, em Campo Grande. A programação contará com apresentações musicais de Cleiton Rasta, Manuzera e Sandim, além de atividades culturais como slackline livre e oficina de Reggae de Dois ministrada por Marcos Nathaniel. Os ingressos e abadás estão disponíveis pela plataforma Sympla, onde também podem ser consultados os valores e demais informações sobre o evento.

Amanda Ferreira

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