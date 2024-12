Projeto Catedral Erudita encerra o ano com série de concertos 

Camerata de violões e instrumentos de sopro segue até sexta-feira (20)

Para encerrar 2024 com uma programação de excelência musical, o projeto “Catedral Erudita” iniciou no sábado (14) uma série de concertos em igrejas de Campo Grande e do interior de Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de aproximar a música clássica do público e valorizar espaços sagrados como locais para eventos culturais, a iniciativa busca também ampliar o acesso à música erudita e despertar o interesse de novos públicos.

Além de promover a cultura, a Catedral Erudita tem como propósito incentivar o turismo religioso e cultural, criando uma oportunidade para que fiéis e admiradores de música se conectem com as tradições musicais de uma maneira inovadora. O projeto, que também visa fomentar o diálogo entre diferentes tradições religiosas, utiliza a música como uma forma de promover a harmonia e a união entre as comunidades.

Lançado no ano de 2023 durante o Festival América do Sul, em Corumbá, a Catedral Erudita obteve grande sucesso e agora chega à Capital e ao interior do estado, com o intuito de proporcionar uma experiência única, que integra a música clássica ao ambiente acolhedor das igrejas católicas e evangélicas. Este formato proporciona uma nova perspectiva para o público, enriquecendo a vivência espiritual e cultural dos participantes.

Com um histórico de apresentações de orquestras e músicos renomados, o projeto já consolidou Mato Grosso do Sul como um ponto de intercâmbio cultural na música clássica. As apresentações realizadas ao longo do ano têm sido marcadas pela diversidade de repertórios, tornando a música erudita acessível para públicos variados, independentemente de sua formação ou familiaridade com o gênero. Concertos em teatros, praças e festivais, além das igrejas, são algumas das alternativas que o projeto oferece para democratizar o acesso à cultura de qualidade.

Regências

As apresentações do projeto em dezembro contarão com as regências dos maestros Marcelo Fagundes, Eduardo Martinelli e Jorge Geraldo. O maestro Eduardo Martinelli, responsável pela direção de três concertos nos dias 14, 15 e 20 de dezembro, detalha a programação desta edição do projeto.

“São seis concertos ao todo, sendo quatro em Campo Grande e dois no interior, em Coxim e Ponta Porã. Como fizemos no ano passado, vamos encerrar o ano com esse projeto fundamental para a divulgação da música clássica em nosso estado”, explica Martinelli.

O repertório das apresentações será eclético, abrangendo peças de compositores renomados como Mozart, Bach, Vivaldi e Brahms. “O programa incluirá apresentações de música de câmara, coral, orquestra e canto lírico, proporcionando uma experiência completa da música erudita. Vamos oferecer um repertório que atravessa os séculos e destaca os grandes mestres da música clássica.Teremos a presença de solistas de destaque, como a soprano Elouise Miranda, vencedora do concurso internacional de canto Maria Callas, o tenor Denis Lopes e a soprano Bianca Danzi, músicos que são parte da cena da música de concerto em Mato Grosso do Sul”, destaca Martinelli.

A Camerata Dedilhadas é o conjunto instrumental mais antigo de Mato Grosso do Sul, que completou 11 anos de trajetória em 2024. O coordenador, que está à frente do grupo desde sua fundação, Marcelo Fernandes expressa seu orgulho pelo trabalho desenvolvido, destacando as apresentações memoráveis realizadas ao longo dos anos, incluindo o concerto do ano passado, que contou com a parceria do governo estadual.

“A importância do concerto vai além da música. Oferecer essa oportunidade à nossa comunidade é alimentar nossa cultura com elementos fundamentais. Assim como é essencial conhecer a literatura de Machado de Assis e a música de Tom Jobim, também é crucial compreender as obras de Bach e outros compositores clássicos. Proporcionar esse tipo de experiência é enriquecer culturalmente nossa comunidade, e estamos empenhados em garantir que os jovens também se envolvam com e apreciem a música clássica”, completa o coordenador.

O professor e músico Jorge Geraldo, regente do Madrigal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, destaca a relevância de projetos como o *Catedral Erudita* para a sociedade.

“Este projeto tem como objetivo despertar o interesse pelo canto e promover uma escuta ativa da música, ampliando os horizontes musicais tanto dos participantes quanto do público. Ele oferece uma oportunidade única para que todos se conectem de forma mais profunda com a arte do canto coral, além de incentivar uma maior apreciação pela diversidade musical”, explica Jorge.

Confira a programação das apresentações:

18/12 – Paróquia Santo Agostinho de Hipona, Campo Grande (Rua Franklin Espíndola, 605 – Vila Taveirópolis), às 19h00: Madrigal MS – Regência: Jorge Geraldo.

20/12 – Catedral São José, Coxim (Praça Silvio Ferreira, 20), às 19h30:

Orquestra e Canto Lírico – Regência: Eduardo Martinelli.

22/12 – Igreja Batista, Campo Grande (Avenida Bom Pastor, 268 – Vilas Boas), às 10h00:

Camerata Madeiras Dedilhadas – Regência: Marcelo Fernandes.

A Catedral Erudita é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc – Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura e da FCMS – Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, e segue promovendo a música clássica e a arte sonora como ferramentas de integração e valorização cultural em todo o estado.

Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram