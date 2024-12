Prêmio Cine-Fórum de Curtas-Metragens está com inscrições abertas para 2025

O evento de cinema que une arte, sociedade e reflexão abre suas portas para cineastas e artistas do país

O Prêmio Cine-Fórum de Curtas-Metragens, um dos maiores eventos culturais do país, está com inscrições abertas para a edição de 2025. Em sua 5ª edição, o evento será realizado de 13 a 16 de maio e contará com uma programação recheada de palestras, bate-papos, masterclasses e minicursos.

Com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo da Universidade Estadual do Paraná e da Universidade Federal de Goiás, além da colaboração de docentes e discentes de diversas instituições, o evento se consolida como um espaço de troca e reflexão.

A iniciativa do projeto tem como objetivo valorizar a produção de curta-metragens nas mais diversas linguagens cinematográficas e artísticas. Serão 11 categorias que além do prestígio, conta com uma premiação em dinheiro. As categorias incluem:

O Prêmio Cine-Fórum de Curtas-Metragens contará com diversas categorias de reconhecimento, entre as quais se destacam Melhor Curta-Metragem de Ficção, Melhor Curta-Metragem Documental, Melhor Curta-Metragem Experimental, Melhor Direção de Curta-Metragem, Melhor Direção de Arte, Melhor Roteiro de Curta-Metragem, Melhor Montagem de Curta-Metragem, Melhor Trilha Sonora Original para Curta-Metragem, Melhor Fotografia de Curta-Metragem, Melhor Ator em Curta-Metragem, Melhor Atriz em Curta-Metragem e Melhor Produção de Curta-Metragem.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma totalmente online, acessando o site do evento ou o link disponível na bio das redes sociais. O prêmio não só dá visibilidade aos cineastas, mas também democratiza o acesso ao universo do cinema, proporcionando uma plataforma para a exibição de produções independentes de diversas regiões do Brasil.

Como Participar

Os cineastas e artistas interessados em participar devem acessar o site do evento https://www.coletivocineforum.com/premiocurta e realizar sua inscrição de forma simples e rápida até maio de 2025. Além da premiação em dinheiro para o melhor curta-metragem, todos os vencedores terão a chance de divulgar suas obras em um evento que atrai profissionais de diversas áreas, como cinema, literatura, arte e comunicação. O evento acontece de forma remota. Não perca a oportunidade de ser parte deste evento transformador e de contribuir com sua visão e criatividade para a rica tapeçaria do cinema brasileiro. Inscreva seu curta, envie seu trabalho e venha se juntar a um movimento de arte, cultura e reflexão que só o Cine-Fórum oferece.

Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram