Prepare a fantasia: carnaval da Capital começa oficialmente no dia 2 de fevereiro

A folia em Campo Grande já tem data para começar: dia 2 de fevereiro, a primeira sexta-feira do mês, com início oficial da programação do Carnaval 2024. Neste ano, a festa conta com o desfile das escolas de samba, além de toda a alegria e irreverência dos cordões e blocos de rua. A folia começa no dia 2 de fevereiro com a festa de Pré-Carnaval e encerra no dia 17 de fevereiro, com o tradicional “Enterro dos Ossos”.

Entre os dias 2 e 4 de fevereiro, milhares de pessoas se reunirão na Esplanada Ferroviária e Praça Aquidauana, para a primeira etapa das celebrações. Os blocos Evoé Baco, Calcinha Molhada, As Depravadas, Eita! e Farofa com Dendê comandam a festa. No dia 8 de fevereiro, os foliões voltam a ganhar as ruas para mais 6 dias de festa.

Com o maior carnaval de blocos independentes de rua do estado, Campo Grande deve contar com a participação de pelo menos 15 blocos que ganharão as ruas da capital. Conforme a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a expectativa é que mais de 90 mil pessoas participem das atividades ao longo de toda a festa.

Entre os dias 2 e 17 de fevereiro, milhares de pessoas irão de reunir na Esplanada Ferroviária, Praça Aquidauana, assim como em outras praças e ruas da capital, para o maior carnaval de blocos de rua do estado.

2 de fevereiro (sexta-feira)

Evoé Baco – Bairro São Francisco, das 17h às 23h.

3 de fevereiro (sábado)

Calcinha Molhada – Praça Aquidauana, das 16h às 23h.

As Depravadas – Rua Barão do Rio Branco, das 16h às 23h.

Eita! – Esplanada Ferroviária, das 14h às 20h.

4 de fevereiro (domingo)

Farofa com Dendê – Praça Aquidauana, das 15h às 23h.

8 de fevereiro (quinta-feira)

Evoé Baco – Bairro São Francisco, das 17h às 23h.

9 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco do Reggae – Esplanada Ferroviária, das 15h às 20h.

Farofolia – Esplanada Ferroviária, das 16h às 20h.

10 de fevereiro (sábado)

Nada sobre nós sem nós – Arena do Horto, das 16h às 21h.

Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Copinho de leite – 14 de Julho, das 10h às 14h.

Bloco do copo – 14 de Julho, das 17h às 00h.

Ipa lelê – Eden Beer, das 16h às 00h

11 de fevereiro (domingo)

Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

12 de fevereiro (segunda-feira)

Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

Bloco só Love – Esplanada Ferroviária, das 20h às 22h.

Ipa lelê – Eden Beer, das 16h às 00h.

13 de fevereiro (terça-feira)

Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

17 de fevereiro (sábado)

Bonde das Sereias – Praça Ary Coelho, das 16h às 22h.

Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária, das 16h às 22h.

Eita! – Esplanada Ferroviária, das 14h às 20h.

A Prefeitura Municipal, através da Sectur, será correalizador do evento, oferecendo apoio logístico e toda a estrutura, incluindo arquibancadas, trio elétrico, sistema de som, posto de atendimento da Sesau, PM e GCM e mais de 30 banheiros químicos. Para que o desfile de Carnaval aconteça, a Prefeitura de Campo Grande fará também o repasse de R$ 440 mil para a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca).

Neste ano, 7 escolas desfilam, sendo que apenas 6 serão julgadas. Os desfiles serão realizados nos dias 12 e 13 de fevereiro, na Praça do Papa, das 19h às 00h.

Confira o cronograma para o desfile das Escolas de Samba:

12 de fevereiro (segunda-feira) – 19h

Abertura – Herdeiros do Samba

Primeira – Cinderela

Segunda – Vila Carvalho

Terceira – Catedráticos

13 de fevereiro (terça-feira) – 19h

Abertura – Corte de Momo

Primeira – Deixa Falar

Segunda – Igrejinha

Terceira – U. Cruzeiro

Folia Saudável

Com as altas temperaturas registradas em Campo Grande nesse período do ano, a Sectur enfatiza a importância de práticas saudáveis para os foliões. Além da diversão, a segurança e bem-estar dos participantes são prioridades, com recomendações do uso de protetor solar, chapéus e bonés, preferência por alimentos leves durante as festividades e o consumo adequado de água.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram