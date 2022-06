Power Couple: Record suspende votação da DR

Nesta quinta-feira (9) a Record TV suspendeu a votação da DR do “Power Couple” para analisarem algumas imagens.. Informações adicionais ainda não foram reveladas, porém os internautas acreditam que a polêmica envolve uma briga intensa que rolou entre os casais Brenda e Matheus vs. Karol e Mussunzinho, ou até mesmo um suposto momento em que Anne cochicha algo no ouvido de Karol durante a formação da DR.

Na noite de ontem (8), a formação iniciou com os casais Adryana e Albert e Ivy e Nandinho já sentados no banco para disputar a permanência no reality. O primeiro casal ficou em último na “prova dos casais”, já o segundo ficou em último lugar no ranking.

Durante a formação, Karol e Mussunzinho votaram no casal Bretheus, que se irritou com o discurso do casal e com todo o histórico de desafeto existente entre eles e não pouparam o ao vivo.

A biblioteca de ofensas tá aberta na #DRPowerCouple! 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/XwfXTqpLEb — Power Couple Brasil (@powercouple) June 9, 2022

Pelo voto da casa, Hadson e Eliza iriam enfrentar a eliminação, porém, o casal power Anne e Pe Lanza usaram um poder que anulou todos os votos do casal. Desta forma, sobrou para Brenda e Matheus, que foram o 2º casal mais votado pela casa.

Após o programa, o tempo fechou e a treta rolou solta com direito a jogação de água e prato quebrado.

Brenda jogou água na Karol. Karol quebrou um prato. Cortaram o sinal. #DRPowerCouple pic.twitter.com/MWc1asbO7N — Dantas (@Dantinhas) June 9, 2022

Ivy também foi questionar Anne sobre o uso do poder, que transferiu todos os votos do Hadson e Eliza para a Brenda e Matheus.