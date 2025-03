Pesquisadora lança obra com material inédito de grande nome da literatura de MS

Susylene Dias pesquisa sobre a vida e a obra de Lobivar Matos há 26 anos e reuniu todo o trabalho do escritor em uma edição de luxo, contando inclusive com textos inéditos

“Um modernista desconhecido”, assim é referenciado o poeta sul-mato-grossense Lobivar Matos, importante escritor da década de 1930, porém que acabou caindo no esquecimento após uma morte precoce. Mas não deixar com que seu trabalho e legado sejam esquecidos acabou se tornando a missão da vida da professora Susylene Dias de Araujo, que pesquisa sobre o autor há 26 anos e que agora reuniu todo o trabalho da vida dele em “Lobivar Matos: Obra Reunida”, que conta inclusive com textos inéditos.

Lobivar Matos é nascido em Corumbá, assim como a pesquisadora, e por isso será na Cidade Branca o primeiro lançamento da obra, nesta quinta (20), a partir das 19 horas, no auditório do IFMS. No sábado (22), Susylene lança o livro na Capital, a partir das 16 horas, no Café Doce Lembrança. “É um trabalho que levou anos, dediquei muito tempo e esforço pessoal nesse estudo, que agora está materializado no livro. Estou muito feliz e espero que a obra de Lobivar alcance cada vez mais leitores”, define Susylene.

A autora pesquisa sobre Lobivar desde 1999, quando ingressou no Mestrado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Continuou seus estudos no doutorado, pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), e nunca mais parou. Tanto tempo de pesquisa rendeu a Susylene um privilégio inesperado: encontrar um conjunto de contos inéditos, com o título provisório de “Cacos de Vida”, que Lobivar Matos nunca teve tempo de publicar, pois faleceu muito precocemente, aos 32 anos.

“Essa obra ficou perdida, e eu consegui ter acesso por intermédio do saudoso professor José Pereira Lins, de Dourados, um guardião da obra do poeta por longos anos. Trazer a público esses textos, que merecem ser lidos e apreciados, significa dar a Lobivar Matos o seu merecido lugar na poética modernista, além de posicioná-lo como um importante contista brasileiro. Espero que as pessoas possam apoiar lendo, que os professores levem para as escolas, que surjam novas oportunidades de pesquisa”, comenta a professora.

Em seu curto tempo de vida, Lobivar Matos publicou duas obras, “Arêotorare” (1935) e “Sarobá” (1936). Aos dezoito anos, morando no Rio de Janeiro, onde foi cursar Direito, tentou se integrar ao modernismo da segunda geração, fase que revelou nomes como Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos. Foi também próximo de Manoel de Barros, a quem chegou a apresentar em um artigo de jornal como um “grande poeta que estava por vir”. “O Modernismo brasileiro, não se restringe a 1922, a geração de 1930 tem um compromisso mais ideológico. Ele buscava quebrar moldes, romper com a estética, porque os poetas da geração dele tinham outro compromisso, não mais tanto de metrificar, de rimar, mas de ser a voz dos que não tinham voz”, explica Susylene.

Ainda sobre sua biografia, as pesquisas de Susylene revelam que, tanto em seu trabalho como advogado como na literatura, o escritor atuava fortemente na defesa dos menos favorecidos e era preocupado com as mazelas sociais. Mesmo com uma obra que aborda questões que transcendem a perspectiva estritamente local, Lobivar Matos tratava de temas inerentes a Mato Grosso do Sul, então Mato Grosso uno, como os desafios da vida na fronteira, as festas de santos e de peão, as ruas de Corumbá, sua terra natal, e os indígenas, especialmente da tribo Bororo. “Eu considero o Lobivar um poeta universal, mas ele é também alguém que não descarta suas raízes, por isso nós aqui do Estado vamos ler com muito mais carinho, se reconhecendo também nesses escritos”, finaliza a autora.

Serviço: O livro “Lobivar Matos: Obra Reunida”, organizado por Susylene Dias de Araujo, publicado pela Life Editora, será lançado nesta quinta-feira, dia 20, em Corumbá, a partir das 19 horas, no auditório do IFMS (Rua Pedro de Medeiros, nº 941 – Popular Velha), e no sábado, dia 22, em Campo Grande, a partir das 16 horas, na cafeteria Doce Lembrança (Rua Dom Aquino, nº 2.055 – Centro). Entrada gratuita.