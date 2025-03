Banda paulistana Maracujah irá se apresentar neste sábado na Feira do Artesão

Repertório conta com com canções autorais, releituras e homenagens a artistas do reggae

Dando continuidade à programação da Feira do Artesão, neste sábado (22), a Banda Maracujah se apresenta no Armazém Cultural – Feira Central, a partir das 19h. O grupo paulistano, renomado na cena reggae nacional, trará ao público músicas autorais, releituras e homenagens a artistas como Bob Marley, Natiruts e Planta & Raiz. Uma curiosidade é que o baixista, natural de Campo Grande, retornará à cidade natal para a apresentação.

A apresentação em Campo Grande será marcante, não só pelo retorno do baixista Luciano Campo Grande à sua cidade natal, mas também pelo pré-lançamento do primeiro álbum autoral da banda, previsto para o segundo semestre de 2025. O show contará ainda com a participação especial de Manuzera, uma das principais vozes do reggae local, que irá somar à colaboração da banda.

O baixista Luciano Campo Grande falou ao “Jornal O Estado” sobre a emoção de retornar à sua cidade natal após 20 anos morando em São Paulo. Ele destacou a importância de compartilhar com o público de Campo Grande a trajetória construída com a Banda Maracujah, mencionando colaborações com grandes artistas como Seu Jorge e Carlinhos Brown. Luciano também expressou o prazer de participar de um evento que valoriza a cultura sul-mato-grossense, reforçando o significado especial de sua volta.

“Todo show da Maracujah, recebemos um feedback espontâneo do público, sobre a nossa energia “Ao Vivo” a nossa entrega no palco, é nesse momento que entregamos o nosso melhor como artistas. É essa união que construímos ao longo dos anos, fundamentada na nossa amizade, na paz que construímos aqui nos bastidores, se reflete naturalmente para quem nos assiste. No fim somos artistas de Palco, para nós é o lugar que melhor conseguimos compartilhar a nossa verdade”, detalha Luciano.

Luciano ainda afirma que o show em Campo Grande será recheado de sucessos, incluindo músicas autorais e homenagens à regueira local Marina Peralta e também releituras de reggae de dois clássicos do MS ‘Trem do Pantanal’ e ‘Escrito nas estrelas’.

“Para abrilhantar mais ainda o show e firmar a nossa essência de apoiar o coletivo, convidamos uma artista local, a Manuzera para participar também. Com ela faremos uma versão de Iza e também Planta e Raíz.E com certeza o público levará sensações que são difíceis de mensurar em palavras, mas a Deusa Música e a Maracujah proporcionam”, afirma.

Sobre a Banda

A banda Maracujah, conhecida por suas versões inovadoras, ganhou grande destaque com o projeto “Versões Maracujah”, que acumula mais de 1 milhão de visualizações no Instagram. No projeto, músicas de artistas como Marisa Monte, Amy Winehouse, Renato Russo e CeeLo Green são reinterpretadas com o toque único do reggae, alcançando uma ampla gama de públicos.

“Queremos surpreender o público de Campo Grande com um show vibrante e repleto de surpresas. A energia do reggae, unida à nossa sonoridade, vai proporcionar uma experiência inesquecível”, afirma Gabriel Von Brixen, vocalista da banda.

A Maracujah nasceu da união de quatro músicos experientes, oriundos de diferentes regiões do Brasil: Gabriel Von Brixen (vocal), Marcelo Oltramari (guitarra), Luciano Campo Grande (baixo) e Thiago Silva (bateria). Com uma trajetória sólida e passagens por grandes palcos, os integrantes possuem colaborações com ícones da música brasileira e internacional, como Seu Jorge, Carlinhos Brown, Gabriel O Pensador, Milton Nascimento, Mano Chao e Vanessa da Mata.

Em 2024, a banda venceu o concurso promovido pelo Maneva, com a melhor versão da música “A Solidão”. Além disso, realizou uma série de shows pelo SESC Bertioga e abriu 2025 com uma apresentação no Canta São Paulo – Ação do The Town. Em março, embarcam para uma turnê pelo SESI SP, consolidando seu crescimento na cena nacional (Com Assessoria).

Serviço: O show irá acontecer neste sábado, as 19h, no Armazém Cultural — Feira Central, localizado na Av. Calógeras, 3065 — Centro. A entrada é gratuita e para todas as idades.

