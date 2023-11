Personal organizer: A arte de organizar sua casa e sua vida

[Texto: Bruna Marques, Caderno Especial Viver Bem]

Vida com mais bem-estar e dia a dia com muito mais praticidade

Para muitas pessoas, a desorganização é um verdadeiro desafio. Mas já pensou em ter alguém que arrume seus armários por cores ou separar o que vai no cabide e nas gavetas? Chamados de personal organizer, os profissionais da área ajudam na otimização de ambientes, organização de espaços e deixam toda a rotina da casa mais prática e funcional para o dia a dia.

A falta de ordem nos lares pode gerar estresse, improdutividade e até mesmo desarmonia. Pensando em facilitar e trazer qualidade de vida para seus clientes, a personal organizer Valéria Vasques Pereira, 59 anos, há 6 meses passou a se dedicar em trazer para as casas dos campo-grandenses, ambientes organizados, arejados e práticos.

Focada na praticidade do cliente na hora de escolher a roupa que quer usar, por exemplo, Valéria explica que arruma closets por cores, facilitando assim que a pessoa tenha uma visão ampla de todas as peças existentes nos armários.

“Se você mistura as cores de roupas não dá para saber o que você tem. Essa organização ajuda na economia de tempo e na parte financeira”, afirma.

A profissional é especialista em arrumar não só guarda-roupas, mas também armários de cozinhas, dispensas, lavanderias e escritórios. O valor cobrado por hora de organização varia de R$ 80 a R$ 100.

Engana-se quem pensa que esse profissional realiza uma simples organização no ambiente. Tudo começa com uma pesquisa e conversa detalhada com o cliente, para conhecer sua rotina, seus desejos e necessidades. “Com isso, eu consigo avaliar a melhor forma de ajudar, tornando o dia a dia mais funcional, prático e dinâmico. Tudo isso de forma personalizada”, revela Valéria.

Mas além de conhecer todas as técnicas dessa área, é preciso utilizar também os produtos certos, garantindo assim os melhores resultados para o seu trabalho. A profissional utiliza itens essenciais que facilitam a atividade. São eles: caixas de acrílico, colmeias de gaveta, cabides multifuncionais, separador de cabides, entre outros.

BENEFÍCIOS DA ORGANIZAÇÃO

*Ganhar mais espaço: dobrar roupas e guardá-las adequadamente, otimizando as gavetas e ganhando espaço;

*Ter uma vida mais saudável: uma casa limpa e organizada proporciona mais qualidade de vida, dessa maneira a energia flui;

*Felicidade: A organização traz alegria na medida em que nos sentimos bem cuidando dos pertences, ficando somente com os itens que nos trazem alegria e dando o devido valor a eles;

*Economizar dinheiro: desapegar de todos os itens que não têm mais utilidade, evitar compras desnecessárias;

*Transforma as pessoas: Com todos os resultados positivos da organização, as pessoas passam por uma transformação, se comportam de maneira mais organizada e assim mantêm a sua casa em ordem.