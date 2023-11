Maísa passa bem após incêndio em Recife

A atriz Maísa Silva, 21 anos, passou por um susto no último sábado (29), na Zona Norte de Recife (PE), quando o apartamento que ela e amigas estavam pegou fogo.

As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros que contaram com 10 viaturas mobilizadas, duas pessoas e um cachorro foram resgatados e segundo a Corporação rescaldo realizado.

O apartamento fica no 26º andar e as chamas atingiram quatro cômodos.

Através da Rede Social da atriz a equipe de Maísa publicou uma nota afirmando que “Maísa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas. Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação. ” Equipe Maísa.

O clique foi compartilhado por Julia Rabelo nos Stories do Instagram. “Vivos e juntos”, escreveu a jovem na publicação.

