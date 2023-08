‘Periferarte’ estimula a leitura e cidadania em comunidades sul-mato-grossenses

Em uma iniciativa para estimular a leitura e promover a cidadania em comunidades do interior de Mato Grosso do Sul, o subsecretário de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, Jairo Luiz da Silva, lança hoje a campanha “Livros para o Mundo”. Inspirado por sua própria história de encontro com a literatura, Jairo busca oferecer janelas para o mundo por meio dos livros, especialmente para crianças que muitas vezes não tiveram a oportunidade de explorar as páginas de um livro.

A trajetória de Jairo na literatura começou com uma descoberta inesperada durante seu trajeto para a escola. Ao encontrar uma obra do renomado poeta brasileiro Manuel Bandeira no chão, seu fascínio pela literatura, em especial pela poesia, foi despertado. “Os livros funcionam como janelas para o mundo”, destaca Jairo, lembrando o impacto que essa descoberta teve em sua vida.

Essas lembranças e o desejo de compartilhar as maravilhas da leitura com outras pessoas motivaram Jairo a lançar a campanha de arrecadação de livros novos e usados, que serão distribuídos durante as atividades da “Arena Comunitária Perifeirarte”. Essa iniciativa inovadora reúne elementos de periferia, feira e arte, e busca disseminar cidadania e cultura por meio de cursos de formação continuada de dois dias.

O projeto “Perifeirarte” tem como foco principal estabelecer conexões diretas com comunidades e líderes comunitários em áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano. Os cursos abordam temas variados, como empreendedorismo, economia criativa e informações sobre aposentadoria do INSS, atendendo às demandas específicas de cada localidade.

Uma das peças-chave do projeto é a barraca de doações de livros, que percorre os municípios sul-mato-grossenses junto com as ações do Perifeirarte. A população local tem a oportunidade de explorar e escolher livros que ampliarão seus horizontes, especialmente as crianças que podem estar tendo o primeiro contato com a literatura. A Biblioteca Estadual Dr. Isaías Paim, embora forneça seu acervo para o projeto, está enfrentando dificuldades para suprir a demanda crescente, tornando as doações de livros e gibis essenciais para a continuidade dessa nobre iniciativa.

“A leitura é um caminho para a cidadania”, enfatiza Jairo. Ele acredita que a leitura aprimora a compreensão do mundo, expande o entendimento cognitivo e cria perspectivas de vida. Para Jairo, ler é mais do que um passatempo; é uma ferramenta essencial para o exercício pleno da cidadania.

Se você deseja contribuir para essa causa nobre e oferecer uma oportunidade de descoberta e aprendizado a outras pessoas, as doações de livros e gibis podem ser entregues na Recepção da Biblioteca Isaías Paim, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. O horário de recebimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 8h às 13h.

