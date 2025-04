Pelo amor de Deus, Jorge & Mateus na Expogrande!

Para celebrar turnê de 20 anos, Jorge e Mateus se apresentam hoje na Expogrande e, em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, falam sobre o show e a despedida da dupla

A Expogrande 2025 entra em sua última semana com um dos shows mais aguardados da edição: Jorge e Mateus sobem ao palco em meio à turnê que marca o fim da dupla após 20 anos de carreira. Ícones do sertanejo universitário, os goianos emplacaram sucessos como “Pode Chorar”, “Amo Noite e Dia”, “Sosseguei” e “Propaganda”, conquistando fãs por todo o país. Em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, os artistas relembram momentos marcantes da trajetória e comentam o encerramento deste ciclo.

Naturais de Itumbiara, em Goiás, Jorge & Mateus seguem como um dos maiores nomes do sertanejo universitário e continuam no topo das paradas nas plataformas de streaming. Em 2018, lançaram o EP “Terra Sem CEP”, gravado em Goiânia, com 14 faixas inéditas. Todas alcançaram destaque nas plataformas logo na primeira semana de lançamento. A música Propaganda, principal faixa do álbum, se tornou a mais visualizada no canal oficial da dupla no YouTube, com quase 500 milhões de visualizações, além de ter sido a canção mais executada no Spotify Brasil naquele ano.

O alcance internacional da dupla também impressiona: suas músicas já foram ouvidas em 61 países por mais de 10 milhões de fãs, totalizando mais de 21 milhões de horas de execução apenas no Spotify. Na Deezer, Jorge e Mateus estão entre os artistas brasileiros mais seguidos, e segundo levantamento da revista Billboard, figuram entre os 30 nomes do país mais ouvidos no exterior. Ainda em 2018, a dupla foi premiada como Melhor Dupla pelo canal Multishow e se tornou a única do sertanejo nacional a ultrapassar 1 bilhão de plays no Spotify. Em 2013, 2015 e 2023 Jorge & Mateus foram indicados ao prêmio Grammy Latino nas cateorias de Melhor Album de Música Sertaneja.

Entrevista Exclusiva

Com uma carreira consolidada e cheia de sucessos, Jorge e Mateus surpreenderam seus fãs em dezembro de 2024 ao anunciar uma nova turnê, “Jorge e Mateus 20 Anos”, que percorrerá todo o Brasil em 2025. A turnê celebrará as duas décadas de história da dupla, mas também marcará o encerramento da carreira conjunta dos artistas, que se despedem do palco após 20 anos de trajetória musical.

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, Jorge e Mateus compartilharam detalhes sobre sua apresentação na Expogrande, relembrando momentos marcantes de sua carreira, músicas icônicas e o legado que construíram ao longo dos anos. A dupla se apresenta hoje (11) com um repertório que mescla faixas do novo álbum e grandes sucessos que marcaram a trajetória dos músicos e construíram uma legião de fãs por onde passavam.

O Estado: Ano passado, vocês marcaram presença no evento da Duts 10 anos, e agora retornam a Campo Grande para mais uma apresentação. Como é sempre voltar ao Mato Grosso do Sul? Vocês possuem lembranças ou memórias especiais da cidade? E o que acham da música regional do estado, gostam de explorar esse estilo?

JORGE: O Mato Grosso do Sul sempre nos acolheu com muito carinho, desde o comecinho da nossa carreira. É um estado apaixonante, tanto pela sua cultura quanto pela sua música. A gente é fã da musicalidade sul-mato-grossense, da riqueza das raízes regionais, e sempre que voltamos, é uma alegria enorme. Temos sim muitas memórias marcantes, momentos que contribuíram para nossa trajetória e ficaram guardados no coração. Os nossos fãs sul-mato-grossenses sempre foram presentes, calorosos e muito especiais. Estar de volta a Campo Grande, agora na Expogrande, é como reencontrar velhos amigos. É sempre bom demais!

O Estado: O que vocês estão preparando para o show na Expogrande? Podem dar um spoiler da setlist? Vai ter alguma música nova do álbum recente, além das clássicas que o público já espera?

MATEUS: Podem se preparar porque vem muita emoção por aí. O show da Expogrande vai ser especial não só para vocês, mas para gente também. Sobre as músicas, vai ser uma mistura boa de nostalgia com novidade. Do jeitinho que a gente gosta!

O Estado: Ao longo desses 20 anos, como vocês veem a evolução do sertanejo e a transformação do gênero durante esse período?

MATEUS: O sertanejo evoluiu muito e foi se transformando com o tempo, e isso é interessante. A gente acompanhou essa mudança bem de perto, desde o sertanejo mais raiz, passando pelo universitário, até essas fusões com outros gêneros musicais. Se reinventou, sem perder sua essência. E a gente também teve que se adaptar, aprender, crescer com essa nova geração, sem deixar de ser quem somos.

O Estado: A trajetória de vocês é marcada por várias músicas de sucesso. Como o processo de criação de uma nova canção mudou ao longo do tempo, e como vocês escolhem as músicas para o repertório?

MATEUS: Com o tempo e a experiência, aprendemos a olhar com mais cuidado para a construção de uma música. Sobre a letra, o arranjo, o que ela transmite. A gente participa de tudo, desde a escolha das composições até a produção. Algumas canções são escritas por nós mesmos, outras chegam de compositores parceiros que conhecem bem nosso estilo. E, depois de uma seleção, a gente escolhe o que faz sentido para gente cantar, o que combina conosco, o que toca a gente primeiro, antes de chegar até os nossos fãs.

O Estado: Sobre o álbum Check-in, como foi o processo criativo para sua elaboração? As composições foram feitas por vocês, e os clipes disponíveis no YouTube também tiveram participação direta de vocês no conceito e desenvolvimento?

MATEUS: O Check-in foi um projeto muito especial, pensado como um marco nessa fase mais madura da nossa carreira. Participamos ativamente de tudo, desde o conceito até a escolha das músicas e produção dos clipes. Cada faixa foi escolhida com muito carinho, pensando em representar bem quem somos hoje. E nos clipes, fizemos questão de estar envolvidos desde o roteiro até os detalhes finais, porque queríamos que tudo tivesse a nossa cara. É um álbum para marcar uma fase, um sentimento, uma virada de chave.

O Estado: O que vocês consideram ser o maior aprendizado que a estrada lhes trouxe ao longo desses 20 anos de carreira?

JORGE: A estrada ensina muitas coisas. Aprendemos a valorizar cada passo, cada pessoa que esteve com a gente, cada fã que cantou uma música nossa em algum momento especial da vida. Hoje entendemos que altos e baixos fazem parte, e que o que importa é seguir com verdade, com amor pelo que se faz. A estrada molda, fortalece e ensina que o sucesso não é só um show lotado de gente, mas é também tudo o que está no caminho até chegar nisso.

O Estado: Com a turnê de despedida da dupla, o que vocês sentem ao ver o impacto das suas músicas na vida dos fãs, especialmente quando as canções se tornam trilhas sonoras de momentos importantes na vida deles?

JORGE: É um sentimento difícil até de explicar. Saber que nossas músicas fizeram parte de histórias, marcaram casamentos, superações, encontros, despedidas… isso é o que mais nos toca. A turnê Jorge e Mateus 20 anos tem sido muito emocional justamente por isso. O show vira uma troca intensa de carinho e memórias. A gente sente esse amor no olhar, no canto da galera, nas mensagens que recebemos. E é isso que fica para sempre. O que foi vivido será eterno.

Serviço: As vendas para o show ainda estão disponíveis pelo site: q2ingressos.com.br/events/jorgeemateus-85anosexpogrande.

O espetáculo será realizado no Parque Laucídio Coelho com abertura dos portões às 18h.

Amanda Ferreira