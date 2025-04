Agenda Cultural terá Feira da Colonia Paraguaia, Expogrande e Rock ao Piano

Neste fim de semana a diversão é garantida com início da páscoa, shows musicais e apresentações de teatro

Feira Colônia Paraguaia

A Feira da Colônia Paraguaia, evento que acontece todo 2º sábado do mês, realiza mais uma edição especial no próximo dia 12 de abril. Com entrada gratuita, a feira estará aberta das 9h às 16h, trazendo uma rica programação que une cultura, gastronomia e diversas oportunidades para os empreendedores locais.

O evento será uma oportunidade para os visitantes conhecerem a gastronomia típica da Colônia Paraguaia, com pratos como chipa, sopa paraguaia, lambreado e vori-vori. Além disso, quem participar poderá conferir outros produtos típicos como geleias, erva mate, perfumes, joias, artesanatos e trajes tradicionais, representando a diversidade e as tradições paraguaianas.

A Feira da Colônia Paraguaia se destaca, ainda, por ser um espaço de incentivo aos pequenos negócios e empreendedores. Diversas atividades serão realizadas, como workshops e palestras, voltadas para aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos e expandir suas redes de contatos. O próprio diretor da Côlonia Paraguia irá apresentar a palestra “Turismo Cultural na Rota Bioceânica” com o intuito de unir estudantes universitários, empreendedores e interessados pelo tema .

Outro ponto de destaque será a palestra “Harmonia em Três Atos: Arquitetura, Regularização e a Sinfonia do Artesanato”, que discutirá como a arquitetura, a regularização de espaços comerciais e o artesanato local podem contribuir para o fortalecimento da economia e da cultura local. Também haverá uma palestra sobre a importância do networking no empreendedorismo, ministrada pelas especialistas Andréa Gomes e Nathaly Téles.

Para o jornal O Estado, o diretor da Colônia Paraguaia, Ricardo Zelada destacou a importância da Feira da Colônia Paraguaia como uma iniciativa fundamental para incentivar o empreendedorismo local. Segundo ele, o evento representa uma vitrine para pequenos produtores e artesãos que encontram na feira a oportunidade de apresentar e comercializar seus produtos, especialmente nas áreas de gastronomia típica e artesanato. Cafure ressalta que a feira vai além da celebração cultural, sendo também uma ferramenta concreta de fortalecimento econômico para a comunidade.

“Eu considero de extrema importância essa feira cultural. Entendemos que a cultura e os costumes do Paraguai têm grande influência nos hábitos sul-mato-grossenses, mas o objetivo vai além: queremos valorizar também a tradição local de Campo Grande, marcada por uma rica mistura de culturas. Aqui, convivem influências dos gaúchos, paraguaios, japoneses, libaneses e seus descendentes. Campo Grande é um ponto de encontro de diversas identidades, e buscamos, por meio das nossas atividades, promover o conhecimento da população sobre essa diversidade e fortalecer o entendimento da nossa história e da identidade comum que nos une”, afirma.

A feira acontece no dia 12 de abril, das 9h às 16h, na sede da Colônia Paraguaia, localizada na Rua Ana Luiza de Souza, n.º 610 — Pioneiros. A entrada gratuita. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3331-4026 ou 9 9636-7774 (Valéria).

Expogrande 2025

A Expogrande 2025, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, está nos seus últimos dias e segue com uma programação especial neste fim de semana. O evento, que acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho, promete uma agenda musical diversificada, com grandes nomes do sertanejo. Na sexta-feira, 11, a atração principal será a dupla Jorge & Mateus, que apresenta sua turnê de 20 anos, celebrando uma trajetória de sucesso. No sábado, 12, Hugo & Guilherme subem ao palco, e no domingo, 13, a exposição chega ao fim com entrada gratuita, além de shows para o público.

Além dos shows, a Expogrande reúne exposições, leilões, palestras e diversas atividades voltadas para o agronegócio. A feira se tornou um ponto de encontro para produtores, investidores e entusiastas do setor, mas também é um evento voltado para toda a família, com opções de entretenimento, gastronomia e lazer.

Sexta-feira (11)

Rompendo Silêncios

“Rompendo Silêncios” da Ginga cia de Dança é uma releitura do espetáculo “Silêncio Branco” que teve como mote a violência contra a mulher. A convite da Ginga Cia de Dança, essa nova versão é uma tentativa de observar a questão para além das certezas que se evidenciam no nosso cotidiano. Presenciamos o subjugamento da mulher em vários contextos todos os dias. A violência segue estampada em todos os canais de informação. Que outros imaginários podemos construir? É possível sairmos da lógica vítima-opressor sem que isso reivindique apenas a inversão das relações de poder? “Rompendo Silêncios” faz sua dança entre o que se sabe, o que não se conhece e o que pode vir a ser. A apresentação será no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200 Centro, às 19h (Classificação: 14 anos).

Rock ao Piano — Especial 1975

Com o intuito de preservar e celebrar o legado do rock, o pianista Bruno Hrabovsky se apresentará em Campo Grande no dia 11 de abril, no Teatro Glauce Rocha, às 20h, com o projeto “Rock ao Piano” — Especial 1975. Com mais de 25 anos de dedicação ao piano e uma profunda paixão por rock e metal, Hrabovsky criou o projeto para oferecer releituras do gênero, utilizando apenas o instrumento e criando arranjos fiéis às obras originais. Para mais informações sobre o artista, o projeto, datas, próximos shows e ingressos, o público pode acessar o site oficial do Rock ao Piano em rockaopiano.com.br. Os ingressos estão disponíveis para compra, com preços variando entre R$ 30 e R$ 80.

Feira Antiguidades

Neste sábado, 12 de abril, a Praça Ary Coelho será palco de um evento repleto de história e cultura: a Feira de Antiguidades, que retorna à cidade em parceria com o Coletivo de Mulheres Empreendedoras. O evento acontecerá das 8h às 14h e contará com uma variedade de expositores oferecendo livros, vinis, tapeçarias, antiguidades, brechós e muito mais. Além das atrações de vendas, os visitantes poderão aproveitar também o tradicional caldo de cana e a gastronomia regional, garantindo uma experiência completa.

Sábado (12)

Show de Musicalização

Neste sábado, às 16h a programação do Sesc será infantil com “Show de Musicalização” com Nano Elânio e Rafael Bendô – Os músicos e arte-educadores Nano Elânio e Rafael Bendô comandam uma aula de musicalização divertida no Sesc Teatro Prosa. O “Show de Musicalização” propõe um espetáculo com noções básicas de música como altura, intensidade, timbre, duração. Para isso, trazem muitas músicas infantis tocadas ao vivo com uma banda, além de brincadeiras interativas. A apresentação será no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200 Centro, às 16h com Acessível em Libras e classificação livre.

Shopping Norte Sul

A Páscoa chegou com tudo no Norte Sul Plaza e promete encantar toda a família com uma programação cheia de atividades especiais para os pequenos. A partir desta quinta-feira, 10 de abril, os clientes do Clube+ já podem retirar seu Kit Páscoa e se preparar para um fim de semana de diversão. No sábado, 12 de abril, será a vez da Oficina de Páscoa – Máscara de Coelhinho, que acontecerá no quiosque da Slimeria. Uma atividade criativa e lúdica, perfeita para as crianças soltarem a imaginação enquanto personalizam suas próprias máscaras. As inscrições para a oficina devem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo do shopping, e membros do Clube+ podem trocar seus pontos para participar.

Domingo (13)

Festival Expressão de Rua — 10 Anos

O Festival Expressão de Rua, o evento mais alternativo do estado, celebra 10 anos de legado com uma edição especial, homenageando duas lideranças importantes da Capital: Tia Eva e Santa Sara Kali. A comemoração acontecerá neste sábado (12) e domingo (13), das 14h às 23h, na Plataforma Cultural, em Campo Grande, com toda a programação repleta de atividades gratuitas. Durante a programação, acontecerá uma roda de conversa dedicada às homenageadas, feira criativa, oficinas e espetáculos. O Festival será realizado nos dias 12 e 13 de abril (sábado e domingo) na Plataforma Cultural, localizado na Av. Calógeras, 3015 — Centro, á partir das 14h. A Entrada gratuita.

Amanda Ferreira