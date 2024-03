Páscoa da Família terá show gratuito com Dany Cristinne, pintura facial e desfile de encerramento neste domingo

O encerramento da segunda edição da Páscoa da Família ocorre neste domingo, trazendo um sentimento de saudades para os visitantes que exploraram o Espaço Cultural Vila Morena, situado nos altos da Avenida Afonso Pena. O evento terá início às 17h30 com as portas do espaço se abrindo para receber os visitantes. Logo em seguida, às 18h, começa a Caça aos Ovos para todos os presentes explorarem cada canto em busca dos doces tesouros escondidos.

O ambiente conta com uma decoração temática, Como a Toca do Coelho, produções artísticas voltadas para a Páscoa e atrações religiosas com encenações teatrais e missas no local. A Pascoa da Família conta também com praça de alimentação e show ao vivo e também com pintura facial para aqueles que desejarem ter uma experiência mais imersiva da páscoa.

Às 19h, uma atmosfera de espiritualidade toma conta do ambiente com a realização da Santa Ceia, um momento de reflexão e comunhão para as famílias presentes. Enquanto isso, o City Tour proporciona aos visitantes uma oportunidade única de explorar os arredores e conhecer mais sobre a história local, com saídas programadas para as 19h e 20h.

Para este final de celebração, a cantora e compositora regional Dany Cristinne, já foi Miss Mato Grosso do Sul em 2023 e será a atração da noite com um repertório criativo. Com músicas autorais e covers, Dany promete agitar todos que passarem pela Vila Morena. O show está marcado para iniciar às 20h.

Às 21h, todos são convidados a participar da emocionante Parada da Páscoa, um momento de desfile com atrações diversas, fanfarras e figurinos criativos. E para encerrar a noite em grande estilo.

A energia contagiante e o espírito de união foram os ingredientes que tornaram esta Páscoa em Família uma experiência verdadeiramente memorável. Com atividades para todos os gostos e idades, o evento proporcionou momentos de alegria, reflexão e conexão, reforçando os laços familiares e celebrando o verdadeiro significado da Páscoa.

