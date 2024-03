Jovem campo-grandense representou a beleza e a cultura de Mato Grosso do Sul em evento nacional de moda

De Campo Grande para as passarelas do Rio de Janeiro, Heloá Galan Nantes, de 16 anos, representou o Mato Grosso do Sul no concurso Miss Teen Global Beauty, no Rio de Janeiro, no início do mês de março e ficou em quarto lugar na competição, mostrando para o público o poder da beleza sul-mato-grossense.

A estudante de escola agrícola da Capital, nascida e criada na cidade morena, Heloá conta que a oportunidade de entrar no mundo da beleza veio por um acaso, após participar de um clipe com o cantor Rony Moreno. A partir de então, a adolescente foi convidada para desfilar no MS Fashion Week, onde a carreira começou a deslanchar.

“Tudo foi muito recente, o MS Fashion Week foi meu primeiro desfile, em outubro, e aí que começou realmente o trabalho”, contou a jovem em entrevista ao jornal O Estado. “Desde pequena eu sempre gostei muito de maquiagem. Mas era um sonho distante, eu estudo na escola agrícola, sou mais dessa área, que é o forte de Mato Grosso do Sul”, acrescenta.

Após o desfile na MS Fashion Week, Heloá ganhou destaque no mundo da beleza, e foi convidada por outras marcas para realizar diversos trabalhos até chegar no Miss Teen Beauty. “Eu pude ter um encontro com o governador, com a prefeita, fui na Secretaria da Juventude, fui na terra indígena Kadiweu, pude conhecer várias pessoas maravilhosas, conhecer mais a nossa cultura, conhecer também o Bioparque, fui para Corumbá durante o Carnaval, para a Colônia Paraguai”, relata a adolescente.

Em entrevista, Heloá disse que pretende levar para os concursos, o que é o Estado, como ele pode ser rico culturalmente, e que não deve ser confundido com seu estado vizinho, Mato Grosso. Além disso, a jovem destacou que o mercado da beleza em MS ainda carece de divulgação e apoio.

“De certa forma é difícil, até porque Mato Grosso do Sul não tem muito apoio. Não tem esse mercado para ser uma Miss, mas está sendo muito legal, porque estou servindo de inspiração para outras meninas, para seguirem esse sonho, não só o da moda ou da beleza, mas das suas profissões. Sendo Miss, levando o nome do nosso estado, é muito gratificante”.

“Acho que o principal é o que ela representa. Porque aonde ela vai, acaba sendo um portfólio do Mato Grosso do Sul, ela leva as experiências, a história, qual a especialização do estado. Com isso, além dela se representar, ela ressalta de onde vem, o que é muito importante, porque Campo Grande não tem muito incentivo, não tem investimento [na área da beleza]. Querendo ou não, pessoas da Guatemala, do México, Estados Unidos, conheceram um pouquinho de Mato Grosso do Sul contado por ela”, opina a mãe da adolescente, a empresária Carla Nantes.

Rotina e experiência

Com o convite quase que inusitado para desfilar na MS Fashion Week, Heloá comentou sobre a rotina para conciliar os estudos com a nova agenda de Miss. “São bastante coisas. Eu estou muito feliz porque é uma coisa que gostei de fazer, mas é bem cansativo, há muitas coisas para serem feitas. Eu fiquei uma semana em confinamento para o Miss Teen, e fiquei sem receber o conteúdo da escola, e é ainda mais puxado, já que é integral com um curso técnico integrado, com mais matérias e mais conteúdo. Mas, aos poucos a gente vai conseguindo e quando se faz com amor, tudo vale a pena”, relata a adolescente.

Sem saber desfilar, ou usar salto e a cavalgada como hobby principal, Heloá contou apenas com a mãe e poucos dias para ‘aprender’ a ser modelo. “Ela não teve coordenador, eu tive que fazer o cabelo, ela mesma fez a maquiagem”, disse Carla. “Eu nunca tive esse preparo e muitas meninas se prepararam para estar lá, estava disputando com meninas que estavam totalmente ligadas com o mundo da moda, que tinha cabeleireiro, maquiador. Eu não, eu fui com a cara e a coragem e com a minha mãe. Meu primeiro salto eu comprei para desfilar lá!”, reiterou Heloá.

Apoio

Um dos pontos destacados por Carla, é a falta de incentivo para o mercado no Estado. “É um concurso muito caro, por isso a gente pede apoio dos empresários e do governo, para assistir melhor essas meninas. Ela representa o nosso Estado, queremos levantar essa bandeira. Para meninas que saem tanto do esporte, quanto da área da moda, serem mais apoiadas. Nós podermos ser um grande centro de beleza, mas existe uma dificuldade dos empresários de entenderam que isso não é uma brincadeira, é um trabalho, é uma profissão”, disse Carla. “Em Mato Grosso do Sul não tem sequer uma escolinha de Miss, um projeto social para Miss, que está nos palcos para representar o Estado”, complementou Heloá.

“Nós tivemos conhecimento que a Miss Mato Grosso do Sul esta vendendo brigadeiro para conseguir representar o nosso Estado. Eu fique muito triste, porque ela não vai chegar lá e desfilar na passarela, ela precisa levar uma dança tipica do Estado, precisa levar uma roupa, tem toda uma preparação. É um concurso caro, estamos pedindo que as pessoas apoiem mais, essas meninas precisam ser abraçadas”, finalizou a mãe.

Para Heloá, a dica mais importante para meninas que querem trilhar os caminhos da passarela é a dedicação. “Não desista dos seus sonhos e não se frustre, porque cada coisa tem seu momento, sua hora, às vezes uma coisa não da certo do jeito que você queria, da de outra que pode ser muito melhor. E insistir muito, pesquisar, se dedicar e sempre mantendo sua essencial, sendo quem você é realmente, ou um personagem e siga seus sonhos”, finaliza.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.