Participantes das escolas de samba falam sobre expectativas do Carnaval

Participantes das escolas de samba falam sobre as expectativas, os temas-enredo e o cenário carnavalesco da Capital para 2024

Entre sambas e marchinhas, o Carnaval desponta como uma das festividades mais esperadas pelos brasileiros. Em Campo Grande, a expectativa não é diferente. As escolas de samba e os blocos de rua, no primeiro final de semana de 2024, iniciaram ao som de muito samba-enredo, graças aos pré-carnavais promovidos pela cidade. Os tradicionais desfiles carnavalescos da Capital também já estão em preparação. Na última quinta-feira (11), o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou um investimento de R$ 2,3 milhões para os desfiles em Campo Grande, previstos para ocorrer entre os dias 12 e 13 de fevereiro, na Praça do Papa. Em uma conversa com representantes das escolas de samba tradicionais da Capital – G.R.E.S. Cinderela Tradição do José Abrão, Unidos da Vila Carvalho e Unidos do Cruzeiro – a equipe do jornal O Estado perguntou sobre expectativas, temas-enredo para 2024 e o cenário carnavalesco de Campo Grande. Confira!

Cinderela com o sonho de voar

A Escola de Samba Cinderela Tradição, fundada em 1982 por Gilberto Carlos Corrêa Lopes, que idealizou trazer a cultura de bloco para a capital, tem uma história única. Na época, Gilberto foi um dos pioneiros ao montar um bloco sujo, “Homens vestidos de Mulher tocando bateria”, para celebrar o Carnaval. Este ano, com o tema- -enredo em francês “Le Rêve de Voler” (O sonho de voar), o músico, percussionista da Cinderela e atual dirigente, Diogo Miranda Corrêa, compartilha a motivação da escola para escolher um tema em francês. “Foi em 23 de outubro de 1906, na capital francesa, Paris, que um brasileiro, o mineiro Alberto Santos Dumont, alcançou um feito histórico ao realizar o primeiro voo homologado da história. Nosso enredo percorre o início de tudo, como os pássaros criados para colorir o céu de forma harmoniosa; também vamos viajar pela Grécia antiga com Ícaro e pelo Egito antigo com Hórus, finalizando o desfile com a chegada do Homem ao espaço e a conquista tecnológica”, revelou o dirigente.

Quanto à expectativa para o carnaval deste ano, Diogo demonstra com entusiasmo o otimismo da escola para o desfile. “Estamos trabalhando firmemente para apresentar mais um ano de um belo carnaval. No ano passado, realizamos um desfile muito bonito, e este ano será ainda melhor, com certeza. Além disso, mesmo nós e a escola, sendo mais visíveis entre janeiro e fevereiro, buscamos contribuir e permanecer atentos à nossa comunidade, o José Abrão. Nossa função também é gerar emprego e renda para a nossa Capital. Ademais, realizamos um trabalho social, entregando brinquedos no fim do ano com o ‘Projeto Amigos da Cinderela’. Foi muito gratificante ver o coletivo em ação”, conluiu, empolgado.

Vila Carvalho no Amor Sem Fim

Com 54 anos de existência, a Unidos da Vila Carvalho é uma das tradicionais escolas de samba-enredo da Capital. Fundada em 1969 por Felipe Duque, inicialmente em homenagem ao Paraguai, o semblante da escola era composto pelas cores azul e branco. No entanto, com a posse de José Carlos de Carvalho, mangueirense de carteirinha, o verde e o rosa tomaram conta da Vila Carvalho. Neste ano, a escola desfila com o tema “Lucas de Lima, Um Amor Sem Fim”. O mestre de bateria e vice-presidente Wlauer Carvalho comenta que a expectativa da Vila Carvalho é conquistar o título e, ao mesmo tempo, pondera sobre como a escola contribui para a cultura local.

“Unidos da Vila Carvalho, não se limita à época do carnaval; nós funcionamos durante todo o ano. Temos uma escolinha de bateria, aulas de passista e oferecemos aulas de educação física e ginástica para a terceira idade. Buscamos constantemente contribuir para a comunidade local. A expectativa da Vila Carvalho é conquistar o título, como sempre queremos, todos os anos. Nos preparando intensamente durante o ano, e agora estamos na fase final. Acredito que até o carnaval, se Deus quiser, estaremos completamente prontos, e a expectativa é a melhor possível”, enfatiza Wlaue.

Uma volta ao mundo em uma noite

Com o enredo “Uma volta ao mundo em uma noite”, a Unidos do Cruzeiro pretende transportar o público para conhecer as tradicionais festas populares ao redor do mundo. Fundada em 1º de maio de 1986 por João Renato Pereira Guedes, a Escola Unidos do Cruzeiro é uma tradição que a família mantém com muito orgulho há mais de três décadas, afirmou a vice-presidente Meryellen Guedes. Além disso, Meriele destaca que o cenário carnavalesco da capital é motivo de orgulho, pois observa os trabalhos realizados por todas as escolas com muito profissionalismo, abordando temas atuais e interessantes.

“Todos fazem um belo desfile, mostram suas culturas, entendimentos e conhecimentos. A expectativa para este carnaval é realizar uma celebração bela, destacar o que sabemos ser e fazer de melhor e apresentar um desfile excepcional. Buscamos conquistar o título para garantir uma boa colocação, disse a vice-presidente.

Programação Os desfiles estão agendados para os dias 12 e 13 de fevereiro, e ocorrerão na avenida da Praça do Papa, conforme o habitual. No dia 12 de fevereiro, a festividade será iniciada pela escola Herdeiros do Samba, seguida pelas agremiações Cinderela Tradição, Vila Carvalho e Catedráticos do Samba.

Já no dia seguinte, 13 de fevereiro, as escolas Deixa Falar, Igrejinha e Unidos do Cruzeiro entrarão em cena. Cada escola terá um tempo regulamentar para seu desfile, variando entre 40 minutos como mínimo, e 50 minutos como máximo.

Confira abaixo a lista dos enredos para o Carnaval 2024:

Herdeiros do Samba: Chaguinhas, a origem Cinderela Tradição: Le Rêve de Voler – o sonho de voar Unidos da Vila Carvalho: Lucas de Lima, um amor sem fim Catedráticos do Samba: Por amor a você me apaixonei pelo Carnaval Deixa Falar: Igbagbo Igrejinha: Mysterium – Enigmas da humanidade Unidos do Cruzeiro: A volta ao mundo em uma noite

