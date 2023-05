Parque dos Poderes sedia circuito nacional de corridas neste domingo

Um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, o Parque dos Poderes será palco da corrida Live! Run XP, neste domingo (7). O evento ocorre até às 11h e a expectativa da organização é de que pelo menos mil pessoas participem da corrida.

O circuito inclui provas de 4 km, 8 km e 16 km, além de corrida kids. A edição de Campo Grande integra uma das 20 etapas que serão realizadas ao longo do ano em diferentes lugares do Brasil. Conforme a organização, o evento contará com um espaço temático aberto ao público, onde serão oferecidas atividades aos visitantes, como alongamento, aula de dança e ativação musical.

Realizada em parceria com a Prefeitura do Parque, ligada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), a corrida visa fomentar o lazer e a utilização do Parque dos Podores.

Prefeito do Parque, Manoel Rodrigues Sobrinho, destaca que o espaço está aberto para toda a sociedade e a reserva para atividades esportivas e de lazer deve ser solicitada por meio de ofício enviado à Secretaria.

“Isso para facilitar às empresas, órgãos e entidades que têm interesse em organizar atividades no Parque dos Poderes, tipo caminhadas, passeios ciclísticos, corridas, maratonas, entre outras que promovam a saúde”, explica o prefeito.

O local de largada da corrida Live! Run XP será na Avenida Dr. Fadel Tajher X R. Salto, 139. Mais informações podem ser obtidas no site da corrida: https://liverun.com.br/.

