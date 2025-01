Para toda família: grupo de teatro abre oficinas para crianças e adultos

Aulas começam ainda neste mês para adultos e em fevereiro para crianças

Uma boa oportunidade de desenvolver as mais variadas habilidades nas crianças e aflorar algum talento inexplorado nos adultos é o teatro. Com esse objetivo, a Cia Teatro do Mundo realiza neste primeiro semestre de 2025 duas oficinas de teatro, para crianças, adolescente e adultos, com início das aulas em janeiro, a depender da faixa etária. As inscrições são realizadas por meio de link nas redes sociais.

Seguindo o ator e diretor da companhia, Fernando Lopes Lima, a pretensão do grupo é abrir mais de uma turma para crianças, a depender da demanda. Por enquanto, as inscrições estão abertas para turma de 6 a 11 de anos, com aulas todo sábado a tarde, a partir do dia 1º de fevereiro.

“A demanda maior é das crianças pequenas, então não temos certeza se a segunda turma será aberta, mas se sim, será para 10 a 12 anos. É uma oficina com orientação minha, as aulas serão dados pela psicologa e atriz da companhia Fernanda Almeida”, explicou ao jornal O Estado. “Na oficina, ajudamos de alguma maneira na formação da criança. A importância do teatro na infância é auxiliar na construção de um sujeito pensante, que pensa em si, no coletivo, que exerce sua criatividade, colaboração e psicomotricidade”, destaca.

“As turmas serão colaborativas, ministradas por mim e pelo Samuel Melo, outro ator da companhia. Ao longo desses seis meses iremos introduzir as crianças aos fundamentos do teatro, o que é o jogo cênico, improviso, como se dá expressão verbal e corporal, feito de forma muito lúdica, pedagógica e divertida, para que as crianças possam se divertir além de aprender. No final desse semestre iremos apresentar um espetáculo de encerramento, uma oficina de montagem desse espetáculo”, explica Almeida.

Já a oficina de teatro para adultos é realizada de forma permanente, com aulas as terças-feiras, 19h, a partir do dia 21 de janeiro, para participantes acima de 12 anos. “A oficina permanente não tem fim. A pessoa entra e sai quando ela se sentir menos contemplada. Damos aulas para diversas idades, inclusive idosos, então cada pessoa aproveita da melhor forma o que a oficina tem para oferecer”.

Ator, palhaço, diretor de teatro formado pela Universidade do Rio de Janeiro, Lima também é responsável pelas aulas na oficina para adultos. Ele explica que tudo é ensinado por etapas.

“Eu começo com palhaçaria, passo por pequenas cenas de autores consagrados, até uma montagem, e assim a gente vai fazendo tudo por etapas. Eu divido um pouco do meu conhecimento com os alunos, também no sentido da formação, da celebração, da preparação para interagir com o mundo. O mundo é um grande palco, onde todos nós desempenhamos muitos papéis. O teatro é uma ferramenta que, de alguma maneira, te ajuda a equilibrar a força. Se a pessoa é muito tímida, desinibe, se a pessoa é muito extrovertida, ela canaliza, o teatro serve, de alguma maneira, como forma do sujeito controlar-se diante das demandas sociais. E também, quem quiser seguir carreira artística, nós somos um grupo de teatro, e boa parte do nosso elenco sai das oficinas. Então é um encontro, é uma porta aberta que a gente não sabe onde vai dar”.

Formação e habilidades

Para o diretor, o teatro é um condutor que auxilia na formação da criança, em suas habilidades pessoais e interpessoais.

“O teatro é uma atividade lúdica e educativa, de alguma forma trabalha na formação da criança criativamente, devido à lógica do trabalho coletivo, da construção de personagens, de colocar o personagem para viver situações. Acredito que um curso de teatro entra pedagógica e apoiando divertidamente a criança nesse lugar de imagem, de construção de si, nesse sentido”, salienta.

“Essa é uma idade que é muito interessante para as crianças estarem no teatro porque ele potencializa as habilidades que estão no auge do seu desenvolvimento: emocionais, corporais e principalmente relacionais. Porque o teatro é sempre em grupo, ele não se faz sozinho. A oficina nessa faixa etária é muito importante”, reforça Almeida.

Elas podem se fazerem presentes no mundo, a partir da imaginação, do contexto cênico, da dramaturgia e do teatro. Claro, que as crianças acabam outras habilidades como autoconfiança, como se relacionar com elas mesmas, o trabalho em equipe gera tudo isso”, complementa.

Fuga das telas

Conforme pesquisa do Comitê Gestor de Internet no Brasil, em 2022, mais de 90% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos eram usuárias da internet, fato agravado com a pandemia de covid-19. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças menores de 2 anos não devem ser expostas a telas, enquanto as de 2 a 5 devem ter o tempo limitado a no máximo uma hora por dia. Já crianças entre 6 a 10 anos devem utilizar telas por no máximo uma a duas horas; entretanto, tirá-las das telas é cada dia mais um desafio, que pode ser driblado com o teatro.

“Quando a criança cria um mundo lúdico no teatro, a tela perde a importância. Ela quer construir, de alguma maneira, imagens, cores, diversidade; a criança é viewpoint, está ligada em muitos pontos, a tela, de alguma maneira, sacia esse desejo, é uma maneira fácil de acessar esse desejo, mas quando a criança está em atividade, a criança quer brincar, então se a criança tem o lugar de brincar e esse lugar de brincar também apoia na formação, aí os pais ficam felizes, todo mundo fica feliz, inclusive a criança, porque também é uma atividade motora, é um tempo que ela gasta aqui com a gente que vai trabalhar fisicamente, emocionalmente, essa é a função do teatro na criança”, reforça Lima.

“Além disso, elas saem com outro repertório cultural, porque para além da dramaturgia, literatura que a gente acaba explorando ao longo das aulas, trabalhamos com músicas, então o repertório linguístico das crianças é outro depois desse semestre de oficinas. É importante falar que teremos ensaios aos sábados, para que conseguimos apresentar um espetáculo bem legal e completo, e para que as crianças tenham o contato com a produção do teatro, desde o figurino, cenário, feito em conjunto. Envolve muita mão na massa, tinta guache, elas se divertem e se colocam como parte integrante de tudo isso. O desenvolvimento das crianças depois do teatro é outro”, finaliza a atriz e psicologa.

Serviço: As inscrições para as oficinas podem ser realizadas por meio do link: https://abrir.link/kmtpy

As aulas são ministradas na Estação Cultural Teatro do Mundo, na rua Barão de Melgaço, 177.

