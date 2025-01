75ª Festa de São Sebastião

Celebração ao padroeiro São Sebastião contará com 10 dias de comemorações, e um dos destaques será a canonização de Carlo Acutis

A tradicional Festa de São Sebastião em Campo Grande, chega à sua 75ª edição com grandes expectativas. De 11 a 20 de janeiro, a comunidade se prepara para viver 10 dias de intensa programação religiosa, cultural e gastronômica. Este evento não é apenas uma festa popular, mas um símbolo de devoção e gratidão, que reúne fiéis de diversas partes de Mato Grosso do Sul para celebrar o padroeiro São Sebastião.

A programação da festa é repleta de momentos de oração, ação social e celebração. Todos os dias, os fiéis se reúnem para o novenário, com a recitação do Santo Terço e a Santa Missa. A celebração culmina no dia 20 de janeiro, quando o dia de São Sebastião é marcado por missas especiais, procissão luminosa e um grande almoço comunitário.

Um dos principais destaques será a canonização do Beato Carlo Acutis, que ocorrerá em Roma no próximo dia 27 de abril. A Paróquia São Sebastião, responsável integralmente por essa canonização, tem se empenhado em divulgar o evento, que promete repercutir em todo o Brasil. A festa, além de celebrar a devoção a São Sebastião, também marcará um momento de reconhecimento e ação de graças, especialmente pela significativa associação entre a celebração do santo padroeiro e o Beato Carlo Acutis.

Outro ponto de relevância é a comemoração dos 10 anos do Santuário de Educação Perpétua, localizado ao lado da igreja matriz. Este espaço, que tem se tornado um centro de fé e aprendizado, será um dos pilares das celebrações. A festa de 2025, portanto, não apenas exalta São Sebastião, mas também celebra a importância do Santuário e o envolvimento da paróquia em eventos religiosos de grande magnitude.

Programação Cultural

A programação de 01 a 20 de janeiro é diversificada e promete agradar a todos os públicos. No dia 12 de janeiro, o destaque será o Churrasco com Costelão a partir das 11h30, com a atração musical de Marlon & Maciel. No dia 16, será a vez da Noite do Burgão do Tião, que promete agradar os amantes da boa comida e da culinária local. Já no dia 19 de janeiro, será realizada a Feijoada da festa, com a animação do grupo Sampri.

Além disso, durante os 10 dias de festividades, haverá quermesse todos os dias, oferecendo produtos típicos e espaços de confraternização para a comunidade. A programação também inclui noites temáticas, como a Noite da Alegria, no dia 17 de janeiro, e a Noite do Sobá, no dia 18, com a participação de artistas regionais. A festa também comemora os 10 anos do Santuário de Educação Perpétua, localizado ao lado da igreja matriz.

“Estamos prontos para receber mais de quatro mil pessoas durante os dez dias da festa. A cada ano, a devoção ao nosso padroeiro cresce e a participação das pessoas aumenta. São Sebastião é um santo que tem um lugar especial no coração de todos os sul-mato-grossenses”, conta o Padre Marcelo Tenório, Pároco da Capela.

Tradição e Devoção

A história de São Sebastião, que foi um soldado romano martirizado por sua fé cristã, remonta a uma época de perseguições aos cristãos no Império Romano. Capitão da guarda pretoriana, Sebastião não renunciou à sua fé, mesmo sob ameaça de morte. Após ser denunciado e condenado, foi morto a flechadas, mas sua devoção e coragem em manter-se firme na fé o tornaram um símbolo de resistência e proteção para os cristãos. A festa, celebrada no dia 20 de janeiro, é uma oportunidade para recordar sua vida de martírio e seu exemplo de perseverança.

São Sebastião é considerado um protetor contra pestes e epidemias, um título que fez com que a devoção a ele fosse particularmente forte no interior de Mato Grosso do Sul, onde a população rural vê nele um defensor contra as dificuldades da vida no campo. Para o padre Marcelo, a festa tem uma importância única para a cidade de Campo Grande.

“A festa de São Sebastião é de grande importância para a cidade, não apenas pela sua magnitude, mas também pela devoção profunda que o povo sul-mato-grossense tem por esse grande padroeiro. Ele é um defensor poderoso, especialmente contra as adversidades do campo. Em Mato Grosso do Sul, onde a agricultura e a pecuária dominam, São Sebastião é um símbolo de proteção e força”.

Além das atividades culturais, o evento também é marcado por gestos concretos de solidariedade. Durante os dias de celebração, a comunidade é incentivada a fazer doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza, que serão encaminhados para instituições de caridade e ações sociais.

O padre Marcelo destacou que a festa de São Sebastião é uma oportunidade para fortalecer o vínculo da comunidade com a fé, mas também para ajudar aqueles que mais precisam. “Esperamos que, ao celebrar o nosso padroeiro, as pessoas possam refletir sobre o verdadeiro sentido da solidariedade e do serviço ao próximo. São Sebastião, em sua vida e martírio, nos ensina a ser fiéis e a nos colocar a serviço dos outros”, ressaltou.

O 20 de janeiro, dia de São Sebastião, será o ápice das comemorações. A programação começará bem cedo, com a Santa Missa e a bênção com a relíquia de São Sebastião às 6h. Às 18h, a tradicional Procissão Luminosa encerrará as festividades, com milhares de fiéis acompanhando a imagem de São Sebastião pelas ruas do bairro Monte Carlo, em um momento de devoção e união.

O padre Marcelo compartilhou com entusiasmo sua expectativa para esse grande dia: “Esperamos que o dia 20 de janeiro seja um momento de grande espiritualidade para todos. O fechamento da festa com a procissão luminosa é sempre um momento tocante, que marca o encerramento das festividades de uma maneira muito especial. Todos estão convidados a participar e a se unir em oração e celebração”.

Fiéis

Para os devotos de São Sebastião, a festa representa uma oportunidade única de reforçar a fé e agradecer pelas bênçãos recebidas ao longo do ano. Participar das missas, das procissões e das festividades organizadas com tanto carinho pela comunidade é um momento de profunda gratidão. A expectativa é de que a celebração seja marcada por intensa reflexão, união e renovação espiritual.

A servidora pública Fernanda Perez, que frequenta a Paróquia de São Sebastião há mais de cinco anos, afirma sua alegria e entusiasmo para o evento anual, que, além das programações culturais, conta com frequentes missas e ações solidárias.

“Sou devota de São Sebastião há muitos anos, e a cada festa, a emoção só cresce. Este ano, particularmente, estou ainda mais ansiosa, pois além de celebrarmos o nosso padroeiro, teremos a canalização do Beato Carlo Acutis, um jovem que inspirou tantas pessoas com sua fé e exemplo de vida”, destaca.

A jornalista Mirtes Ramos compartilha sua tradição de participação na Festa de São Sebastião, que ela cultiva não apenas por devoção pessoal, mas também por um laço afetivo com sua família. “Eu gosto de participar porque levo meus pais. Meu pai, que é do interior de São Paulo, conheceu a Igreja de São Sebastião, hoje Paróquia, logo quando chegou em Campo Grande. Então, todos os anos, ele faz suas orações e aproveita tudo o que a paróquia promove”, conta Mirtes.

Ela também expressa seu respeito por São Sebastião, destacando a admiração que tem pelo testemunho de vida e fé do santo. “Tenho um respeito muito grande por São Sebastião e por seu testemunho de vida e de fé. Trabalhei durante muitos anos em uma emissora católica, e todos os anos recebíamos representantes da paróquia durante a programação. Foi por meio das entrevistas e dos testemunhos dos paroquianos que conheci um pouco mais sobre a história de São Sebastião”, afirma.

Este ano, com a celebração também da canonização do Beato Carlo Acutis, Mirtes revela suas expectativas para o evento: “Acredito que será um momento ímpar para a Arquidiocese de Campo Grande, especialmente para a paróquia. O processo de canonização é longo, e a comunidade sempre esteve muito empenhada em divulgar e colaborar para que esse dia chegasse. Com a fé e o empenho de todos, essa data tão esperada será celebrada de maneira muito especial”, finaliza.

Serviço: A Paróquia São Sebastião está localizada na rua R. Minas Gerais, 549 — Monte Carlo. A entrada é gratuita e a programação completa pode ser conferida no Facebook oficial da Paróquia.

Amanda Ferreira

