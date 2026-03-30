Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras inaugura novo polo na Capital

Espaço oferecerá aulas de música para crianças e jovens indígenas, em Campo Grande

O Projeto Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras inaugurou o quinto polo para aulas de música em Campo Grande (MS). As atividades serão realizadas na aldeia indígena urbana Estrela da Manhã, localizada no bairro Jardim Noroeste, em parceria com o Instituto Yoko Itipakovoti, que em português significa “Fé e Benevolência”.

O polo inicia com 16 alunos indígenas matriculados com a expectativa de ampliar o atendimento para até 30 participantes nos próximos meses. As aulas serão duas vezes por semana, às quartas e sextas-feiras, nos períodos da manhã, das 8h às 10h30, e da tarde, das 14h às 16h30.

“Neste primeiro momento, as atividades são conduzidas por um professor de música responsável pelas aulas de percussão. Diferente de um formato tradicional de ensino musical, o polo aposta em uma proposta criativa e sustentável com instrumentos confeccionados a partir do reaproveitamento de materiais, estimulando a consciência ambiental e a criatividade dos alunos”, explica o coordenador do projeto, Paulo Bernardi..

A escolha da aldeia urbana Estrela da Manhã também reforça o compromisso social da Fraternidade Sem Fronteiras de acolher comunidades em situação de vulnerabilidade. Todas as vagas do polo são destinadas exclusivamente à comunidade indígena da região.

“Mais do que o ensino musical, o novo polo busca fortalecer vínculos culturais, estimular talentos e contribuir para oportunidades de desenvolvimento entre crianças e jovens indígenas. Por isso, convidamos os apoiadores e a moradores de Campo Grande para nos ajudar a fortalecer esse trabalho pelo apadrinhamento”, complementa o coordenador.

Além do Jardim Noroeste, a Orquestra está com polos de aulas no Jardim Inápolis, Itamaracá, Danúbio Azul e Aero Rancho totalizando 88 alunos matriculados.

Sobre a Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras

atua em polos de Campo Grande/MS com aulas gratuitas de música com instrumentos de cordas (violino, viola clássica, violoncelo e contrabaixo acústico), sopro (flauta doce, flauta pífano, flauta transversal e clarinete) e percussão com materiais recicláveis. Conforme os alunos evoluem no aprendizado musical, eles passam a integrar a Orquestra e a participarem das apresentações.

O projeto tem uma campanha permanente para arrecadação de novos instrumentos para atender novos alunos acolhidos. Podem ser doados: violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, clarinete e flauta transversal. Para quem for doar, os instrumentos devem agendar a entrega pelo telefone: 4003 – 5538. Também podem ser feitas doações financeiras pelo link: https://fraternidadesemfronteiras.colabore.org/doeorquestra