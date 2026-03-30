‘Dire Straits Legacy’ volta a Campo Grande e ingressos com desconto acabam às 18h de domingo

Banda retorna após sucesso em 2023 e se apresenta no dia 22 de maio, no Bosque Expo

O público de Campo Grande já pode garantir presença em um dos shows mais aguardados do ano. Após uma apresentação marcante em 2023, a Dire Straits Legacy retorna à capital sul-mato-grossense no dia 22 de maio, no Bosque Expo, com a turnê “For You South America Tour 2026”. E o melhor: os ingressos já estão à venda a partir de R$ 155, com 10% de desconto especial, válido somente até as 18h deste domingo (29), no site BlueTicket, neste link: https://www.blueticket.com.br/evento/40539/?c=prevenda-dire-campogrande.

Formada por músicos que integraram diferentes fases da lendária Dire Straits, a banda entrega ao público uma experiência autêntica e emocionante, mantendo viva a sonoridade que marcou gerações. Criado por Mark Knopfler, o Dire Straits redefiniu o rock com uma mistura sofisticada de blues, folk e pop, influenciando artistas no mundo inteiro.

No palco, clássicos como “Sultans of Swing”, “Money for Nothing”, “Romeo and Juliet”, “So Far Away” e “Walk of Life” conduzem o público a uma verdadeira viagem no tempo. Um repertório que segue atual e poderoso mesmo décadas após seu lançamento.

A força do Dire Straits Legacy está em sua formação: o grupo reúne nomes que fizeram parte da história da banda original, como o tecladista Alan Clark, integrante entre 1980 e 1985, além do guitarrista Phil Palmer, do saxofonista Mel Collins e do percussionista Danny Cummings. Completam o time Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Steve Walters (baixo) e Alex Polifrone (bateria).

O retorno a Campo Grande reforça a forte conexão do público brasileiro com a obra do Dire Straits. Uma relação que atravessa décadas e se renova a cada apresentação ao vivo.

Serviço: O Show ‘Dire Straits Legacy – For You South America Tour 2026’, será realizado no dia 22 de maio, às 19h no Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês. Ingressos à venda através site BlueTicket (https://www.blueticket.com.br/evento/40539/?c=prevenda-dire-campogrande), a partir de R$ 155. Promoção: 10% de desconto válido até 18h deste domingo (29).