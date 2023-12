Evan Dando, do The Lemonheads, desembarca em Campo Grande

Estrela do rock norte-americano da década de 90, Evan Dando realiza apresentação única nesta quinta-feira, na Estação Cultural Teatro do Mundo

A estrela do rock norte-americano e vocalista The Lemonheads, Evan Dando, estará em Campo Grande para uma única apresentação na quinta-feira (14), às 20 horas, na Estação Cultural Teatro do Mundo. Em entrevista ao jornal O Estado, o ícone do rock alternativo e símbolo sexual dos anos 90 compartilha suas impressões sobre o Brasil, o repertório do show e o romance que o trouxe à terra pantaneira.

The Lemonheads foi uma potência criativa na década de 90, formada por três integrantes: Evan Dando (vocal, guitarra), Ben Deily (guitarra) e Jesse Peretz (baixo), todos colegas de segundo grau. Os rapazes emergiram por meio do seu som as influências punk, grunge e pop e, marcaram a história da cena alternativa da época. Aos 56 anos, o lendário Evan Dando visita o Brasil pela quarta vez, destacando que o vasto país sul-americano é o futuro do mundo. “O Brasil é o país do futuro. Meu pai, que morreu há dois anos, sempre me disse para esquecer a Europa, porque a América do Sul é o futuro. No mais, eu amo as pessoas, a paisagem e o clima”, exalta o cantor.

A trajetória de Dando pelo Brasil

A primeira vinda de Dando ao Brasil ocorreu em 94, durante um evento denominado M2.000 Summer Concerts. Neste festival, os Lemonheads tocaram ao lado de Raimundos e Rollins Band, entre outros, para um público “modesto” de 100 mil pessoas. O ano de 1997 marcou a segunda vinda do cantor ao país. Com shows marcados no antigo Palace, em Moema, zona sul da Capital paulista, a banda levou ao palco o seu último lançamento, “Cara Button Cloth”. Em 2004, Evan chegou ao Brasil para uma temporada de shows que formariam um tour pelo país. O músico, que havia também acabado de lançar um disco solo, chegou até a tocar em Taubaté, numa casa de show nem tanto conhecida, segundo a coluna cultural de Manwithouties. Em sua quarta experiência pelo território brasileiro, o vocalista revela, além dos laços afetivos com a família da videomaker e namorada Antônia Teixeira, outros motivos que o trouxeram até a Capital.

“Minha enteada Julia Sater, também conhecida como Judge Juju, mora e faz faculdade de direito em Campo Grande. Prometi que ia visitá- -la ainda este ano e também conhecer a família dos meus enteados. Rodrigo Sater, ex-marido da minha namorada, inclusive, vai participar do show, ele é um grande músico. Além disso, mal posso esperar para conhecer Bonito e o ET Bilú”, acrescenta o cantor.

Apesar do Lemonheads ter fincado seu nome na cena alternativa na década de 90, a banda foi muito conhecida por entusiastas da cena grunge e punk da música americana. Seu maior sucesso, que rompeu com a barreira dos alternativos, surge com o cover da afamada “Mrs. Robinson”, sucesso em 1968 pelo folk de Simon e Garfunkel.

Além disso, a banda era uma presença constante nos conteúdos da nostálgica MTV. Em reportagem ao jornal O Estado, o produtor brasileiro de Evan, Apollo Nove, compartilha sobre os planos da clássica Lemonheads.

“O trabalho dele, do Evan, é atemporal, como o da Patti Smith. É genuinamente americano e pop, que não busca recursos ‘moderninhos’ de produção e, portanto, nunca envelhece. Nas demos que estamos gravando para o novo álbum do Lemonheads, o Evan toca praticamente todos os instrumentos como uma forma de buscar a essência que ele quer imbuir em cada canção. Produziremos tudo aqui em São Paulo, no A9 Audio, meu estúdio. Será um álbum lindo, simples e autêntico, que não copia os anteriores e reflete uma nova fase do Evan, com mais experiência de vida”, finaliza Apollo.

Música de MS influencia o grunge de Evan

Namorada de Evan, Antônia Teixeira é filha do músico e compositor Renato Teixeira, músico consagrado por seu estilo folk caipira; além de irmã da atriz Isabel Teixeira e de Chico Teixeira, ambos integrantes do elenco do remake de “Pantanal”, da TV Globo. Sobre a união com a família, Dando diz estar agradecido por esse contato e confessa que a música sul-mato-grossense tem mexido muito com ele, em especial o som de Almir Sater.

“Eu me sinto abençoado em fazer parte da família Teixeira. A música brasileira tem aflorado muito para mim, ainda não conheci Almir Sater pessoalmente, mas tenho assistido a vídeos dele tocando, no YouTube, ele é inacreditável. Além, claro, da viola caipira que estou tentando aprender, quero fazer uma versão de ‘Gita’, do Raul Seixas, em algum momento. Também estou planejando gravar um disco de jazz com o William Magalhaes, da banda Black Rio, um dos melhores pianistas que tive a chance de conhecer”, compartilha o cantor.

Sobre o show desta quinta-feira (14), na Estação Teatro do Mundo, Evan revela detalhes do repertório: “Vou tocar algumas músicas dos Lemonheads, alguns covers planejados com Rodrigo Sater, além de faixas do novo disco que estou gravando em SP, com o produtor Apollo Nove”.

Grandes sucessos, incluindo o icônico cover de “Mrs. Robinson”, e músicas como “Big Gay Heart”, “Into Your Arms” e “My Drug Buddy”, também estarão presentes.

A entrada para o show custa R$ 50 e os ingressos são vendidos antecipadamente, pelo WhatsApp (67) 99696- 9774. Para mais informações, acesse, no Instagram: @teatrodomundo.

Por – Ana Cavalcante.

